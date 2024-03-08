Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта
Когда гости на пороге, но времени для приготовления вкусного десерта к чаю нет, стоит воспользоваться этим рецептом.
Благодаря нему и небольшим усилиям, в считанные минуты на столе появятся вкусные булочки с заварным кремом из слоеного теста, купленого в магазине. Именно так в своем Instagram утверждает фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты для крема
- Желтки – 3 шт
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Молоко – 125 мл
- Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для основания
- Слоеное дрожжевое тесто
- Желток – 1 шт
- Любимые ягоды
Способ приготовления
1.Сначала готовим крем. Смешиваем в сотейнике желтки, сахар, ванильный сахар и муку.
2.Добавляем молоко и нагреваем на среднем огне до загущения. Постоянно помешиваем, добавляем сливочное масло. Перемешиваем и убираем в холодильник.
3. Из теста вырезаем кружочки. В половине из них делаем отверстия посередине, образуя бублики.
4. На целый кружочек теста выкладываем "бублик" и делаем несколько проколов вилкой.
5. Смазываем желтком и выпекаем 15 минут в духовке при температуре 190-200 градусов.
6. Заполняем готовые булочки кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.
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