Когда гости на пороге, но времени для приготовления вкусного десерта к чаю нет, стоит воспользоваться этим рецептом.

Благодаря нему и небольшим усилиям, в считанные минуты на столе появятся вкусные булочки с заварным кремом из слоеного теста, купленого в магазине. Именно так в своем Instagram утверждает фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

Видео дня

Ингредиенты для крема

Желтки – 3 шт

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Мука – 1 ст.л.

Молоко – 125 мл

Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для основания

Слоеное дрожжевое тесто

Желток – 1 шт

Любимые ягоды

Способ приготовления

1.Сначала готовим крем. Смешиваем в сотейнике желтки, сахар, ванильный сахар и муку.

2.Добавляем молоко и нагреваем на среднем огне до загущения. Постоянно помешиваем, добавляем сливочное масло. Перемешиваем и убираем в холодильник.

3. Из теста вырезаем кружочки. В половине из них делаем отверстия посередине, образуя бублики.

4. На целый кружочек теста выкладываем "бублик" и делаем несколько проколов вилкой.

5. Смазываем желтком и выпекаем 15 минут в духовке при температуре 190-200 градусов.

6. Заполняем готовые булочки кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты листовых булочек: