Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта

Когда гости на пороге, но времени для приготовления вкусного десерта к чаю нет, стоит воспользоваться этим рецептом.

Благодаря нему и небольшим усилиям, в считанные минуты на столе появятся вкусные булочки с заварным кремом из слоеного теста, купленого в магазине. Именно так в своем Instagram утверждает фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта
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Ингредиенты для крема

  • Желтки – 3 шт
  • Сахар – 50 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Мука – 1 ст.л.
  • Молоко – 125 мл
  • Сливочное масло – 50 гр

Ингредиенты для основания

  • Слоеное дрожжевое тесто
  • Желток – 1 шт
  • Любимые ягоды

Способ приготовления

1.Сначала готовим крем. Смешиваем в сотейнике желтки, сахар, ванильный сахар и муку.

2.Добавляем молоко и нагреваем на среднем огне до загущения. Постоянно помешиваем, добавляем сливочное масло. Перемешиваем и убираем в холодильник.

Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта

3. Из теста вырезаем кружочки. В половине из них делаем отверстия посередине, образуя бублики.

4. На целый кружочек теста выкладываем "бублик" и делаем несколько проколов вилкой.

Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта

5. Смазываем желтком и выпекаем 15 минут в духовке при температуре 190-200 градусов.

Быстрые булочки из готового слоеного теста с заварным кремом: когда нет времени на приготовление десерта

6. Заполняем готовые булочки кремом, украшаем ягодами и сахарной пудрой.

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