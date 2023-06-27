Быстрые малосольные огурцы с чесноком в пакете: есть можно через 2 часа

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Рецепт хрустящих огурцов в пакете

Малосольные огурцы в пакете можно очень быстро приготовить, и к тому же они будут очень хрустящими и ароматными. Самое главное при приготовлении – мариновать огурцы не меньше 2-5 часов. 

Как вкусно приготовить огурцы на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом быстрых маринованных огурцов в пакете, с чесноком и специями. 

Маринованные огурцы в пакете
Видео дня

Ингредиенты:

  • огурцы – 500 г 
  • чеснок – 2-3 шт. 
  • соль – 0,5 ч. л.
  • укроп – пучок 
  • перец –  по желанию

Способ приготовления:

1. Огурцы замочите в воде. 

Свежие огурцы

2. Порежьте пополам. Переложите в пакет, добавьте порезанный чеснок, специи, порезанный укроп. 

Приготовление огурцов

3. Закройте пакет и потрусите его, чтобы огурцы хорошо пропитались. Переложите их в пакете в холодильник на 4-5 часов. 

Готовые огурцы

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты