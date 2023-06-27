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Быстрые малосольные огурцы с чесноком в пакете: есть можно через 2 часа
Малосольные огурцы в пакете можно очень быстро приготовить, и к тому же они будут очень хрустящими и ароматными. Самое главное при приготовлении – мариновать огурцы не меньше 2-5 часов.
Редакция FoodOboz делится рецептом быстрых маринованных огурцов в пакете, с чесноком и специями.
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г
- чеснок – 2-3 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- укроп – пучок
- перец – по желанию
Способ приготовления:
1. Огурцы замочите в воде.
2. Порежьте пополам. Переложите в пакет, добавьте порезанный чеснок, специи, порезанный укроп.
3. Закройте пакет и потрусите его, чтобы огурцы хорошо пропитались. Переложите их в пакете в холодильник на 4-5 часов.
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