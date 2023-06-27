Малосольные огурцы в пакете можно очень быстро приготовить, и к тому же они будут очень хрустящими и ароматными. Самое главное при приготовлении – мариновать огурцы не меньше 2-5 часов.

Редакция FoodOboz делится рецептом быстрых маринованных огурцов в пакете, с чесноком и специями.

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Ингредиенты:

огурцы – 500 г

чеснок – 2-3 шт.

соль – 0,5 ч. л.

укроп – пучок

перец – по желанию

Способ приготовления:

1. Огурцы замочите в воде.

2. Порежьте пополам. Переложите в пакет, добавьте порезанный чеснок, специи, порезанный укроп.

3. Закройте пакет и потрусите его, чтобы огурцы хорошо пропитались. Переложите их в пакете в холодильник на 4-5 часов.

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