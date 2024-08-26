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Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску
Из сезонных сочных баклажанов можно приготовить очень вкусную маринованную закуску. Для этого овощи нужно предварительно запечь. Обязательно добавьте много чеснока и зелени.
Идея приготовления шидких маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. После приготовления дайте закуске немного промариноваться.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1 шт. (200-300 г)
- петрушка пучок (можно еще добавить кинзу, укроп)
- лук – 1 шт.
- масло – 3 ст.л.
- уксус – 1 ст.л.
- мед – 1/2 ч.л.
- соевый соус – 4 ст.л.
- соль (если соевый недостаточно соленый)
- чеснок (подойдет и свежий, и сухой)
Способ приготовления:
1. Баклажаны порезать произвольными средними кусочками.
2. Поставить в духовку запекаться на 10 минут.
3. Нарезать петрушку и лук.
4. Совместить все это с баклажанами.
5. Добавить масло, уксус, соевый соус, мед, соль и чеснок.
6. Хорошо перемешать.
7. Отправить в холодильник на 20-30 минут.
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