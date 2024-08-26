Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
216
Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

Из сезонных сочных баклажанов можно приготовить очень вкусную маринованную закуску. Для этого овощи нужно предварительно запечь. Обязательно добавьте много чеснока и зелени.

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Идея приготовления шидких маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. После приготовления дайте закуске немного промариноваться.

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1 шт. (200-300 г)
  • петрушка пучок (можно еще добавить кинзу, укроп)
  • лук – 1 шт.
  • масло – 3 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • мед – 1/2 ч.л.
  • соевый соус – 4 ст.л.
  • соль (если соевый недостаточно соленый)
  • чеснок (подойдет и свежий, и сухой)

Способ приготовления:

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

1. Баклажаны порезать произвольными средними кусочками.

2. Поставить в духовку запекаться на 10 минут.

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

3. Нарезать петрушку и лук.

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

4. Совместить все это с баклажанами.

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

5. Добавить масло, уксус, соевый соус, мед, соль и чеснок.

6. Хорошо перемешать.

Быстрые маринованные баклажаны с чесноком и петрушкой: как приготовить сезонную закуску

7. Отправить в холодильник на 20-30 минут.

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