Из сезонных сочных баклажанов можно приготовить очень вкусную маринованную закуску. Для этого овощи нужно предварительно запечь. Обязательно добавьте много чеснока и зелени.

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Идея приготовления шидких маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. После приготовления дайте закуске немного промариноваться.

Ингредиенты:

баклажаны – 1 шт. (200-300 г)

петрушка пучок (можно еще добавить кинзу, укроп)

лук – 1 шт.

масло – 3 ст.л.

уксус – 1 ст.л.

мед – 1/2 ч.л.

соевый соус – 4 ст.л.

соль (если соевый недостаточно соленый)

чеснок (подойдет и свежий, и сухой)

Способ приготовления:

1. Баклажаны порезать произвольными средними кусочками.

2. Поставить в духовку запекаться на 10 минут.

3. Нарезать петрушку и лук.

4. Совместить все это с баклажанами.

5. Добавить масло, уксус, соевый соус, мед, соль и чеснок.

6. Хорошо перемешать.

7. Отправить в холодильник на 20-30 минут.

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