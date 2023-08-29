Помидоры – идеальнее овощи для приготовления вкусных, легких салатов, а также закусок, соусов, Еще помидоры можно вялить, солить, мариновать и квасить на зиму. Еще из них получается очень вкусный домашний кетчуп и сок.

Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом быстрых маринованных помидоров с горчицей, чесноком и петрушкой.

Ингредиенты:

помидоры сорта сливка – 800 г

Для заправки:

горчица в зернах – 2 ч. л.

петрушка – 8 веточек

чеснок – 4 зуб.

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растительное масло – 4 ст. л.

яблочный уксус – 1 ст. л.

сахар – 0,5 ч. л.

молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Заправка: чеснок натрите на мелкую терку, петрушку мелко порежьте. Смешайте все ингредиенты для заправки.

2. Помидоры помойте, вырежьте плодоножку и нарежьте овощи кольцами толщиной 0,5-1 сантиметров.

3. Выложите в подходящую посуду слой помидоров, сверху заправка. И такую процедуру повторите со всеми помидорами и заправкой. Закройте сверху крышкой или пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум в час.

При подаче можно еще добавить зелень!

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