Быстрые маринованные помидоры, которые можно есть через час: к шашлыку и салатам
Помидоры – идеальнее овощи для приготовления вкусных, легких салатов, а также закусок, соусов, Еще помидоры можно вялить, солить, мариновать и квасить на зиму. Еще из них получается очень вкусный домашний кетчуп и сок.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом быстрых маринованных помидоров с горчицей, чесноком и петрушкой.
Ингредиенты:
- помидоры сорта сливка – 800 г
Для заправки:
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- петрушка – 8 веточек
- чеснок – 4 зуб.
- растительное масло – 4 ст. л.
- яблочный уксус – 1 ст. л.
- сахар – 0,5 ч. л.
- молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Заправка: чеснок натрите на мелкую терку, петрушку мелко порежьте. Смешайте все ингредиенты для заправки.
2. Помидоры помойте, вырежьте плодоножку и нарежьте овощи кольцами толщиной 0,5-1 сантиметров.
3. Выложите в подходящую посуду слой помидоров, сверху заправка. И такую процедуру повторите со всеми помидорами и заправкой. Закройте сверху крышкой или пищевой пленкой и отправьте в холодильник минимум в час.
При подаче можно еще добавить зелень!
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