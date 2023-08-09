Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки
Помидоры по-корейски – очень элементарная закуска, которая будет вкуснее любых салатов. Особенность пикантной заправки в том, что она готовится на основе измельченных сладких перцев. Есть такие помидоры можно уже через сутки
Идея приготовления сочных помидоров по-корейски опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Особую свежесть блюду добавляет зелень.
Ингредиенты:
- 1 кг помидоров порезать на четвертинки или маленькие на половинки
- 2 сладких перца
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 острый перец по желанию
- пучок зелени: петрушка, укроп, базилик.
- 50 г сахара
- 50 г уксуса 9%
- 50 г масла
- 1 ст.л. соли
Способ приготовления:
1. Помидоры порезать и сложить в чистую банку.
2. Сделать заправку: перемолоть через мясорубку перец, чеснок, зелень.
3. Добавить масло, соль, сахар и уксус, перемешать.
4. Заправку добавить в банку к помидорам, хорошо потрясти.
5. Хранить в холодильнике, перевернув банку вверх дном.
6. Есть можно уже через сутки.
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