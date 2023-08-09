Помидоры по-корейски – очень элементарная закуска, которая будет вкуснее любых салатов. Особенность пикантной заправки в том, что она готовится на основе измельченных сладких перцев. Есть такие помидоры можно уже через сутки

Идея приготовления сочных помидоров по-корейски опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Особую свежесть блюду добавляет зелень.

Ингредиенты:

1 кг помидоров порезать на четвертинки или маленькие на половинки

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2 сладких перца

2-3 зубчика чеснока

1 острый перец по желанию

пучок зелени: петрушка, укроп, базилик.

50 г сахара

50 г уксуса 9%

50 г масла

1 ст.л. соли

Способ приготовления:

1. Помидоры порезать и сложить в чистую банку.

2. Сделать заправку: перемолоть через мясорубку перец, чеснок, зелень.

3. Добавить масло, соль, сахар и уксус, перемешать.

4. Заправку добавить в банку к помидорам, хорошо потрясти.

5. Хранить в холодильнике, перевернув банку вверх дном.

6. Есть можно уже через сутки.

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