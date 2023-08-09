Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

Помидоры по-корейски – очень элементарная закуска, которая будет вкуснее любых салатов. Особенность пикантной заправки в том, что она готовится на основе измельченных сладких перцев. Есть такие помидоры можно уже через сутки

Идея приготовления сочных помидоров по-корейски опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Особую свежесть блюду добавляет зелень.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • 1 кг помидоров порезать на четвертинки или маленькие на половинки
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  • 2 сладких перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 острый перец по желанию
  • пучок зелени: петрушка, укроп, базилик.
  • 50 г сахара
  • 50 г уксуса 9%
  • 50 г масла
  • 1 ст.л. соли

Способ приготовления:

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

1. Помидоры порезать и сложить в чистую банку.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

2. Сделать заправку: перемолоть через мясорубку перец, чеснок, зелень.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

3. Добавить масло, соль, сахар и уксус, перемешать.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

4. Заправку добавить в банку к помидорам, хорошо потрясти.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

5. Хранить в холодильнике, перевернув банку вверх дном.

Быстрые помидоры по-корейски: можно есть уже через сутки

6. Есть можно уже через сутки.

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