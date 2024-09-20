Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких десертов, а также закусок. Стоит отметить, что его можно готовить самостоятельно в домашних условиях.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек из слоеного теста, с начинкой из ветчины, помидоров и сыра.

Ингредиенты:

слоеное тесто 500 г

кетчуп 6 ст.л

ветчина или колбаса 250 г

помидор 1 шт

маринированные огурцы 2 шт

твердый творог 180 г

яйце 1 шт.

Способ приготовления:

1. Тесто разморозьте, совсем немного раскатайте. Разрежьте на 6 частей, на каждой сделайте вдоль разрезы.

2. Тесто смажьте кетчупом. Выложите на него нарезанную ветчину, затем маринованные огурцы, далее – помидор.

3. Оставьте постоять минут 15, чтобы тесто немного приподнялось. Смажьте края теста взбитым яйцом.

4. Отправьте слойку в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, достать, посыпьте сыром и запекайте еще минут 5. Посыпьте нарезанной зеленью и можно есть!

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