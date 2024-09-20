Быстрые слойки с колбасой, сыром и помидорами: рецепт сытного блюда для перекуса
Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких десертов, а также закусок. Стоит отметить, что его можно готовить самостоятельно в домашних условиях.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек из слоеного теста, с начинкой из ветчины, помидоров и сыра.
Ингредиенты:
- слоеное тесто 500 г
- кетчуп 6 ст.л
- ветчина или колбаса 250 г
- помидор 1 шт
- маринированные огурцы 2 шт
- твердый творог 180 г
- яйце 1 шт.
Способ приготовления:
1. Тесто разморозьте, совсем немного раскатайте. Разрежьте на 6 частей, на каждой сделайте вдоль разрезы.
2. Тесто смажьте кетчупом. Выложите на него нарезанную ветчину, затем маринованные огурцы, далее – помидор.
3. Оставьте постоять минут 15, чтобы тесто немного приподнялось. Смажьте края теста взбитым яйцом.
4. Отправьте слойку в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, достать, посыпьте сыром и запекайте еще минут 5. Посыпьте нарезанной зеленью и можно есть!
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