Быстрые слойки с колбасой, сыром и помидорами: рецепт сытного блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Слоеное тесто – идеальный продукт для приготовления вкусных и легких десертов, а также закусок. Стоит отметить, что его можно готовить самостоятельно в домашних условиях. 

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Что приготовить из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных слоек из слоеного теста, с начинкой из ветчины, помидоров и сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • слоеное тесто 500 г
  • кетчуп 6 ст.л
  • ветчина или колбаса 250 г
  • помидор 1 шт
  • маринированные огурцы 2 шт
  • твердый творог 180 г
  • яйце 1 шт. 

Способ приготовления: 

1. Тесто разморозьте, совсем немного раскатайте. Разрежьте на 6 частей, на каждой сделайте вдоль разрезы.

Тесто для слоек

2. Тесто смажьте кетчупом. Выложите на него нарезанную ветчину, затем маринованные огурцы, далее – помидор.

Начинка для блюда

3. Оставьте постоять минут 15, чтобы тесто немного приподнялось. Смажьте края теста взбитым яйцом.

Сколько готовить слойки

4. Отправьте слойку в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут, достать, посыпьте сыром и запекайте еще минут 5. Посыпьте нарезанной зеленью и можно есть!

Готовое блюдо

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