Быстрый банановый кекс: получится много и вкусно
Воздушный банановый кекс и любимый коктейль Хуго по-новому. Банановый кекс, он же банановый хлеб (banana bread) — это одно из самых распространенных лакомств в Америке. Практически в каждой кофейне можно найти этот душистый питательный шедевр. Он очень прост в приготовлении, получается много и очень вкусно!
Ингредиенты (1 буханка, 1 час):
2 ст. муки
2 яйца
3 очень спелых банана (чем спелее, тем лучше)
100 гр. топленого сливочного масла
1 ст. ложка сметаны
½ ч. л. корицы
1 ч. л. соды (не гасить)
1 ч. л. экстракта ванилина (пакетик ванильного сахара)
½ ст. коричневого сахара (можно обычный)
½ ст. подсушенных грецких орехов
щепотка соли
плитка черного шоколада (75 % какао идеально)
Очистить и раздавить бананы в большой миске. К ним добавить все "мокрые" ингредиенты: яйца, ванилин, масло, сметана. Во второй миске смешать все сухие: мука, сахар, соль, корица, сода. Смешать обе составляющие, порционно всыпая сухое в мокрое. Добавить крупно нарезанные орехи и шоколад. Хорошо все вымешать. Не страшно если в тесте будут комочки. Перелить все в форму для выпекания в форме буханки. Украсить сверху еще несколькими кусочками шоколада. На дно формы постелить пергамент смазанный слегка сливочным/ растительным маслом.
Выпекать час при температуре 180 градусов. Первый 30 минут выпекать кекс открытым, потом накрыть фольгой, что бы не образовалась слишком твердая корочка и сохранилась внутренняя влажность. Проверить готов ли наш шедевр можно зубочисткой. Достав из духовки обязательно дать остыть минут 10.
Коктейль Хуго был изобретен в 2005 году в Австрии, и уже успел распространился и полюбиться по всему миру. Раньше он назывался… вы не поверите - Отто, но изобретателю коктейля это название показалось не подходящим и его переименовали в Хуго.
Ингредиенты (1 порция, 1 минута):
25 мл. бузинового ликера
25 мл. джина
150 мл. просекко
лайм/ мята для украшения
лед
содовая
Смешать ликер, джин и просекко в винном бокале. Наполнить бокал до верху льдом, сверху добавить содовую. Украсить кружками лайма и мяты.
Давайте есть и пить!
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