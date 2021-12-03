Быстрый банановый кекс: получится много и вкусно

Воздушный банановый кекс и любимый коктейль Хуго по-новому. Банановый кекс, он же банановый хлеб (banana bread) — это одно из самых распространенных лакомств в Америке. Практически в каждой кофейне можно найти этот душистый питательный шедевр. Он очень прост в приготовлении, получается много и очень вкусно!

Ингредиенты (1 буханка, 1 час):

2 ст. муки

2 яйца

3 очень спелых банана (чем спелее, тем лучше)

100 гр. топленого сливочного масла

1 ст. ложка сметаны

½ ч. л. корицы

1 ч. л. соды (не гасить)

1 ч. л. экстракта ванилина (пакетик ванильного сахара)

½ ст. коричневого сахара (можно обычный)

½ ст. подсушенных грецких орехов

щепотка соли

плитка черного шоколада (75 % какао идеально)

Очистить и раздавить бананы в большой миске. К ним добавить все "мокрые" ингредиенты: яйца, ванилин, масло, сметана. Во второй миске смешать все сухие: мука, сахар, соль, корица, сода. Смешать обе составляющие, порционно всыпая сухое в мокрое. Добавить крупно нарезанные орехи и шоколад. Хорошо все вымешать. Не страшно если в тесте будут комочки. Перелить все в форму для выпекания в форме буханки. Украсить сверху еще несколькими кусочками шоколада. На дно формы постелить пергамент смазанный слегка сливочным/ растительным маслом.

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Выпекать час при температуре 180 градусов. Первый 30 минут выпекать кекс открытым, потом накрыть фольгой, что бы не образовалась слишком твердая корочка и сохранилась внутренняя влажность. Проверить готов ли наш шедевр можно зубочисткой. Достав из духовки обязательно дать остыть минут 10.

Коктейль Хуго был изобретен в 2005 году в Австрии, и уже успел распространился и полюбиться по всему миру. Раньше он назывался… вы не поверите - Отто, но изобретателю коктейля это название показалось не подходящим и его переименовали в Хуго.

Ингредиенты (1 порция, 1 минута):

25 мл. бузинового ликера

25 мл. джина

150 мл. просекко

лайм/ мята для украшения

лед

содовая

Смешать ликер, джин и просекко в винном бокале. Наполнить бокал до верху льдом, сверху добавить содовую. Украсить кружками лайма и мяты.

Давайте есть и пить!

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