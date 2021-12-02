Быстрый десерт с двумя видами шоколада за 5 минут: рецепт без выпечки
Иногда, чтобы приготовить вкусный десерт, не обязательно целый день проводить за плитой. Удивить своих родных, а заодно и себя порадовать можно благодаря простому шоколадному лакомству. Все, что вам нужно – это 4 простых ингредиента и 5 минут. Нежный, муссовый и шоколадный – еще то удовольствие.
Рецептом быстрого десерта из 4-х ингредиентов поделилась фудблогер _dishes_delicious. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты на 2 порции:
Сметана 20% – 200 г
Белый шоколад – 80 г
Молочный шоколад – 80 г
Печенье – 100 г
Способ приготовления:
1. Отдельно растопить молочный и белый шоколад.
2. К каждому из них добавить 100 г сметаны и перемешать.
3. Измельчить печенье в крошку.
4. В стакан выложить слоями: смесь белого и молочного шоколада, печенье.
5. Поставить в холодильник на 1 час.
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