Быстрый десерт с двумя видами шоколада за 5 минут: рецепт без выпечки

Иногда, чтобы приготовить вкусный десерт, не обязательно целый день проводить за плитой. Удивить своих родных, а заодно и себя порадовать можно благодаря простому шоколадному лакомству. Все, что вам нужно – это 4 простых ингредиента и 5 минут. Нежный, муссовый и шоколадный – еще то удовольствие.

Рецептом быстрого десерта из 4-х ингредиентов поделилась фудблогер _dishes_delicious. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты на 2 порции:

Сметана 20% – 200 г

Белый шоколад – 80 г

Молочный шоколад – 80 г

Печенье – 100 г

Способ приготовления:

1. Отдельно растопить молочный и белый шоколад.

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2. К каждому из них добавить 100 г сметаны и перемешать.

3. Измельчить печенье в крошку.

4. В стакан выложить слоями: смесь белого и молочного шоколада, печенье.

5. Поставить в холодильник на 1 час.

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