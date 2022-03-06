Быстрые кексы к чаю по рецепту Валентины Хамайко
Если у вас есть мука, сахар и яйца, вы сможете очень быстро приготовить вкусный кекс к чаю. Для этого нужно минимум продуктов.
Ингредиенты:
мука – 300 г
яйца – 3-4 шт.
масло – 220 г
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изюм – 180 г
соль – щепотка
ванильный сахар – 10 г
сахар – 170 г
Способ приготовления:
1. Замочите изюм в воде на 1,5-2 часа, можно ночь.
2. Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте весь сахар, поочередно яйца.
3. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к масляной смеси, все перемешайте лопаткой или ложкой.
4. Добавьте в готовое тесто изюм, перемешайте, выложите в форму или формы, выпекайте 1 час при 165 С.
Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте на 10 минут и порежьте.
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