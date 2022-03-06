Быстрые кексы к чаю по рецепту Валентины Хамайко

Если у вас есть мука, сахар и яйца, вы сможете очень быстро приготовить вкусный кекс к чаю. Для этого нужно минимум продуктов.

Ингредиенты:

мука – 300 г

яйца – 3-4 шт.

масло – 220 г

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изюм – 180 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

сахар – 170 г

Способ приготовления:

1. Замочите изюм в воде на 1,5-2 часа, можно ночь.

2. Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте весь сахар, поочередно яйца.

3. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к масляной смеси, все перемешайте лопаткой или ложкой.

4. Добавьте в готовое тесто изюм, перемешайте, выложите в форму или формы, выпекайте 1 час при 165 С.

Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте на 10 минут и порежьте.

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