Быстрые кексы к чаю по рецепту Валентины Хамайко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Быстрые кексы

Если у вас есть мука, сахар и яйца, вы сможете очень быстро приготовить вкусный кекс к чаю. Для этого нужно минимум продуктов.

Домашние кексы

Ингредиенты:

  • мука – 300 г

  • яйца – 3-4 шт.

  • масло – 220 г

Ингредиенты для кексов
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  • изюм – 180 г

  • соль – щепотка

Кексы на масле

  • ванильный сахар – 10 г

  • сахар – 170 г

Способ приготовления:

1. Замочите изюм в воде на 1,5-2 часа, можно ночь.

Приготовление кексов

2. Мягкое масло взбейте с сахаром, добавьте весь сахар, поочередно яйца.

Домашние кексы

3. Муку смешайте с разрыхлителем и добавьте к масляной смеси, все перемешайте лопаткой или ложкой.

Как дома приготовить вкусные кексы

4. Добавьте в готовое тесто изюм, перемешайте, выложите в форму или формы, выпекайте 1 час при 165 С.

Кексы с изюмом

Готовый кекс достаньте из духовки, оставьте на 10 минут и порежьте.

Вкусные домашние кексы

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