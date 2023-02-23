Быстрый лаваш на сковороде: понадобится всего 4 компонента
Лаваш – это идеальное основание для приготовления быстрых и сытных закусок. Также, его можно есть даже вместо хлеба. А если раньше вы покупали такой продукт в магазине – теперь можете сделать в домашних условиях. Технология очень простая и бюджетная.
Идея приготовления бюджетного домашнего лаваша из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.
Ингредиенты (на 8 лавашей по 18 см):
- мука – 270 г
- вода (окроп) – 150 мл
- соль – 1 ч.л. с горкой
- масло – 15 мл
Способ приготовления:
1. В муку добавляем соль и перемешиваем, вливаем кипяток и масло и замешиваем тесто.
2. Ставим его в пакет или обертываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на 45-60 минут.
3. Делим на равные части и каждую раскатываем как можно тоньше.
4. Для ровных краев можно обрезать с помощью тарелки.
5. Готовим лаваши на сухой сковороде на среднем огне.
6. Выкладываем каждый кружочек и подсушиваем с двух сторон примерно по минуте.
7. Каждый лаваш смазать каплей сливочного масла.
8. Хранить в полиэтиленовом пакете.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: