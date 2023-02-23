Лаваш – это идеальное основание для приготовления быстрых и сытных закусок. Также, его можно есть даже вместо хлеба. А если раньше вы покупали такой продукт в магазине – теперь можете сделать в домашних условиях. Технология очень простая и бюджетная.

Идея приготовления бюджетного домашнего лаваша из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagram.

Ингредиенты (на 8 лавашей по 18 см):

мука – 270 г

вода (окроп) – 150 мл

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соль – 1 ч.л. с горкой

масло – 15 мл

Способ приготовления:

1. В муку добавляем соль и перемешиваем, вливаем кипяток и масло и замешиваем тесто.

2. Ставим его в пакет или обертываем пищевой пленкой и кладем в холодильник на 45-60 минут.

3. Делим на равные части и каждую раскатываем как можно тоньше.

4. Для ровных краев можно обрезать с помощью тарелки.

5. Готовим лаваши на сухой сковороде на среднем огне.

6. Выкладываем каждый кружочек и подсушиваем с двух сторон примерно по минуте.

7. Каждый лаваш смазать каплей сливочного масла.

8. Хранить в полиэтиленовом пакете.

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