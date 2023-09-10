Быстрый томатный соус, который можно есть сразу: как вкусно приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Быстрый томатный соус, который можно есть сразу: как вкусно приготовить

Томатный соус – универсальное дополнение к пасте, тушеной капусте, супам, рагу и мясу. Готовить его можно только на основе помидоров, или же дополнять другими овощами, пикантными специями, зеленью.

Фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen) на своей странице в Instagram поделилась рецептом быстрого томатного соуса, который можно есть сразу и даже заморозить.

Рецепт соуса из помидоров быстрого приготовления

Ингредиенты:

  • помидоры и сладкий перец в одинаковых пропорциях
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  • лук – 1 шт
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • чеснок – 2 зубчика
  • базилик
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать помидоры, перец и лук большими кусками. Положить овощи в кастрюлю с толстым дном и поставить на огонь. Тушить 20-25 минут.

Как приготовить соус из помидоров

2. Между тем измельчить чеснок, базилик. Добавить в общую массу, также насыпать соль и перец. Тушить еще 5 минут.

3. На этом этапе нужно снять соус с огня и взбить погружным блендером до однородности.

Томатный соус к макаронам

4. Полученный соус разлить в банки. Хранить в холодильнике одну неделю, в морозилке – три месяца. Приятного аппетита!

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