Быстрый томатный соус, который можно есть сразу: как вкусно приготовить
Томатный соус – универсальное дополнение к пасте, тушеной капусте, супам, рагу и мясу. Готовить его можно только на основе помидоров, или же дополнять другими овощами, пикантными специями, зеленью.
Фудблогер Елена Зеленяк (foodstories.helen) на своей странице в Instagram поделилась рецептом быстрого томатного соуса, который можно есть сразу и даже заморозить.
Ингредиенты:
- помидоры и сладкий перец в одинаковых пропорциях
- лук – 1 шт
- оливковое масло – 2 ст. л.
- чеснок – 2 зубчика
- базилик
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать помидоры, перец и лук большими кусками. Положить овощи в кастрюлю с толстым дном и поставить на огонь. Тушить 20-25 минут.
2. Между тем измельчить чеснок, базилик. Добавить в общую массу, также насыпать соль и перец. Тушить еще 5 минут.
3. На этом этапе нужно снять соус с огня и взбить погружным блендером до однородности.
4. Полученный соус разлить в банки. Хранить в холодильнике одну неделю, в морозилке – три месяца. Приятного аппетита!
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