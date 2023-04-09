Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
54
Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

Если нет времени на длительное выпекание – можно сделать быстрый торт с фруктами. Процесс приготовления у вас будет занимать не больше 10 минут. К тому же, десерт еще и очень бюджетный, потому что для него нужно всего 5 компонентов.

Идея приготовления быстрого фруктового торта за 10 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

Ингредиенты:

  • 350 г сметаны (15% жирности)
  • 50-80 г сахарной пудры
  • 185 г печенья песочного
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  • 1 банан
  • 2 киви

Способ приготовления:

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

1. Фрукты очистить.

2. К сметане добавить сахарную пудру.

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

3. Отлично перемешать.

4. В массу измельчить печенье (можно это делать просто руками).

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

5. Положить нарезанные бананы.

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

6. В форму, застеленную пищевой пленкой, выкладываем киви и выливаем массу.

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

7. Накрываем пленкой в контакт.

Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут

8. Оставляем на 2-3 часа в холодильнике.

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