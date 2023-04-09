Если нет времени на длительное выпекание – можно сделать быстрый торт с фруктами. Процесс приготовления у вас будет занимать не больше 10 минут. К тому же, десерт еще и очень бюджетный, потому что для него нужно всего 5 компонентов.

Идея приготовления быстрого фруктового торта за 10 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.

Ингредиенты:

350 г сметаны (15% жирности)

50-80 г сахарной пудры

185 г печенья песочного

Видео дня

1 банан

2 киви

Способ приготовления:

1. Фрукты очистить.

2. К сметане добавить сахарную пудру.

3. Отлично перемешать.

4. В массу измельчить печенье (можно это делать просто руками).

5. Положить нарезанные бананы.

6. В форму, застеленную пищевой пленкой, выкладываем киви и выливаем массу.

7. Накрываем пленкой в контакт.

8. Оставляем на 2-3 часа в холодильнике.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: