Быстрый торт из 5 компонентов: приготовление занимает всего 10 минут
Если нет времени на длительное выпекание – можно сделать быстрый торт с фруктами. Процесс приготовления у вас будет занимать не больше 10 минут. К тому же, десерт еще и очень бюджетный, потому что для него нужно всего 5 компонентов.
Идея приготовления быстрого фруктового торта за 10 минут опубликована на странице фудблогера Юлианы с ником kitchen_yuliana_ в Instagram.
Ингредиенты:
- 350 г сметаны (15% жирности)
- 50-80 г сахарной пудры
- 185 г печенья песочного
- 1 банан
- 2 киви
Способ приготовления:
1. Фрукты очистить.
2. К сметане добавить сахарную пудру.
3. Отлично перемешать.
4. В массу измельчить печенье (можно это делать просто руками).
5. Положить нарезанные бананы.
6. В форму, застеленную пищевой пленкой, выкладываем киви и выливаем массу.
7. Накрываем пленкой в контакт.
8. Оставляем на 2-3 часа в холодильнике.
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