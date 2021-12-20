Быстрый ужин из 5 ингредиентов для всей семьи: что приготовить, кроме картофеля

Приготовить вкусный, быстрый и сытный ужин из 5 ингредиентов для всей семьи – более чем реально. Для этого понадобятся самые простые продукты, которые точно найдутся под рукой. А также буквально 20 минут вашего времени.

Рецептом вкусного и полезного ужина из 5 ингредиентов поделилась фудблогер Анна Андреева. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра без костей и кожи – 3 шт

брокколи – 500 г

арахисовая паста – 1 ст. л.

морковь – 1\2 шт

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соевый соус

соль, перец, кунжут

Способ приготовления:

1. Курицу порезать тонкими полосками и обжарить до золотистого цвета.

2. Налить немного воды и соевого соуса, добавить арахисовую пасту и тушить под крышкой в течение 15 минут.

3. Варите брокколи в подсоленной – примерно 3-5 минут.

4. Готовые брокколи положить в курицу. С желанием можно налить немного соевого соуса.

5. Нарезать морковь и добавить в блюдо.

6. Добавить специи.

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