Быстрый ужин из 5 ингредиентов для всей семьи: что приготовить, кроме картофеля
Приготовить вкусный, быстрый и сытный ужин из 5 ингредиентов для всей семьи – более чем реально. Для этого понадобятся самые простые продукты, которые точно найдутся под рукой. А также буквально 20 минут вашего времени.
Рецептом вкусного и полезного ужина из 5 ингредиентов поделилась фудблогер Анна Андреева. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
куриные бедра без костей и кожи – 3 шт
брокколи – 500 г
арахисовая паста – 1 ст. л.
морковь – 1\2 шт
соевый соус
соль, перец, кунжут
Способ приготовления:
1. Курицу порезать тонкими полосками и обжарить до золотистого цвета.
2. Налить немного воды и соевого соуса, добавить арахисовую пасту и тушить под крышкой в течение 15 минут.
3. Варите брокколи в подсоленной – примерно 3-5 минут.
4. Готовые брокколи положить в курицу. С желанием можно налить немного соевого соуса.
5. Нарезать морковь и добавить в блюдо.
6. Добавить специи.
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