Яблочный пирог – это любимая домашняя выпечка. Ее готовят из разного теста – слоеного или песочного, выбирая удобный способ приготовления – в духовке, мультиварке или на сковороде.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт быстрого яблочного пирога из готового слоеного теста, на приготовление которого вы потратите максимум 20 минут.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 1 кг

яблоки (чтобы не были сочные) – 1 кг

Видео дня

сахар

сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Готовое тесто разморозить, раскатать в нужный размер, выложить в форму и сформовать бортики.

2. Яблоки порезать тонкими слайсами. Выложить наверх на тесто.

3. Слегка присыпать яблоки сахаром. По желанию можно добавить корицу или кардамон.

4. Выпекать при температуре 220-230 градусов 15-20 минут.

5. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: