Быстрый яблочный пирог без теста: ароматная выпечка за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Быстрый яблочный пирог без теста: ароматная выпечка за 20 минут

Яблочный пирог – это любимая домашняя выпечка. Ее готовят из разного теста – слоеного или песочного, выбирая удобный способ приготовления – в духовке, мультиварке или на сковороде.

В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт быстрого яблочного пирога из готового слоеного теста, на приготовление которого вы потратите максимум 20 минут.

Рецепт яблочного пирога из слоеного теста

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 1 кг
  • яблоки (чтобы не были сочные) – 1 кг
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  • сахар
  • сахарная пудра
Яблочный пирог из слоеного теста

Способ приготовления:

1. Готовое тесто разморозить, раскатать в нужный размер, выложить в форму и сформовать бортики.

2. Яблоки порезать тонкими слайсами. Выложить наверх на тесто.

3. Слегка присыпать яблоки сахаром. По желанию можно добавить корицу или кардамон.

Домашний яблочный пирог

4. Выпекать при температуре 220-230 градусов 15-20 минут.

5. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.

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