Быстрый яблочный пирог без теста: ароматная выпечка за 20 минут
Яблочный пирог – это любимая домашняя выпечка. Ее готовят из разного теста – слоеного или песочного, выбирая удобный способ приготовления – в духовке, мультиварке или на сковороде.
В одном из кулинарных блогов (reeixit) в Instagram был опубликован рецепт быстрого яблочного пирога из готового слоеного теста, на приготовление которого вы потратите максимум 20 минут.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 1 кг
- яблоки (чтобы не были сочные) – 1 кг
- сахар
- сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Готовое тесто разморозить, раскатать в нужный размер, выложить в форму и сформовать бортики.
2. Яблоки порезать тонкими слайсами. Выложить наверх на тесто.
3. Слегка присыпать яблоки сахаром. По желанию можно добавить корицу или кардамон.
4. Выпекать при температуре 220-230 градусов 15-20 минут.
5. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: