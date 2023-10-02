Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
6
Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

Вместо простых бутербродов с колбасой на завтрак можно сделать такое сытное блюдо. Ингредиенты для нее, скорей всего, всегда есть у вас в холодильнике. Все, что остается сделать – соединить между собой и поместить в духовку.

Идея приготовления быстрого завтрака из того, что есть в холодильнике, опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Для запекания нужно всего 15-20 минут.

Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

Ингредиенты:

  • слоеное тесто
  • соус (кетчуп)
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  • моцарелла
  • ветчина
  • сыр пармезан
  • яйцо (желток) для смазки
  • кунжут

Способ приготовления:

Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

1. Немного раскатываем тесто.

2. Смазываем одну половинку соусом.

Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

3. Выкладываем моцареллу, ветчину, посыпаем сыром.

4. Накрываем второй половинкой, хорошо скрепляем края.

Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

5. Смазываем желтком.

6. Делаем несколько надрезов сверху, посыпаем кунжутом.

Быстрый завтрак из того, что есть в холодильнике: получается очень сытно

7. Ставим в духовку при температуре 190 градусов на 15-20 минут.

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