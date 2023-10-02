Вместо простых бутербродов с колбасой на завтрак можно сделать такое сытное блюдо. Ингредиенты для нее, скорей всего, всегда есть у вас в холодильнике. Все, что остается сделать – соединить между собой и поместить в духовку.

Идея приготовления быстрого завтрака из того, что есть в холодильнике, опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli_sun в Instagram. Для запекания нужно всего 15-20 минут.

Ингредиенты:

слоеное тесто

соус (кетчуп)

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моцарелла

ветчина

сыр пармезан

яйцо (желток) для смазки

кунжут

Способ приготовления:

1. Немного раскатываем тесто.

2. Смазываем одну половинку соусом.

3. Выкладываем моцареллу, ветчину, посыпаем сыром.

4. Накрываем второй половинкой, хорошо скрепляем края.

5. Смазываем желтком.

6. Делаем несколько надрезов сверху, посыпаем кунжутом.

7. Ставим в духовку при температуре 190 градусов на 15-20 минут.

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