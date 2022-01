Бытовые привычки из СССР, которые раньше казались дикостью, а сейчас в тренде: топ-5

Казалось бы, что эпоха Советского Союза перестала существовать еще 30 лет назад. Тем не менее множество привычек, что касаются еды и быта, остаются актуальны до сих пор.

Мало того, некоторые привычки, которые раньше казались дикостью, сейчас находятся в тренде. Редакция FoodOboz собрала для вас самые популярные и расскажет о них детальнее.

Авоськи

Во времена СССР даже близко не знали о существовании полиэтиленовых пакетов. Поэтому, всех хозяек очень выручали специальные тряпичные сумки – авоськи, без которых не обходился ни один поход в магазин.

Сейчас же в связи с трендом на экологичность, такие авоськи получили еще одно название – шоперы и экосумки.

DIY-средства

Проще говоря, Do It Yourself – то есть сделай сам. И если недавно хозяйки имели отдельные средства для каждой детали в доме: раковины, умывальника, пола, ковра, шкафа. То сейчас такая привычка заметно отошла на второй план. Ведь посуду можно помыть обычной пищевой содой, плитку – уксусом, а унитаз – лимонной кислотой. Как говорится, дешево и сердито. К тому же такой подход значительно экономит семейный бюджет.

Делать все на заказ: от одежды до мебели

Мало кто знает, но в советские времена не существовало различных бутиков с модной одеждой. Единственным выходом было пошить ее на заказ.

Современные хозяйки делают на заказ практически все: начиная от одежды, заканчивая мебелью. Также становятся популярными и услуги дизайнера.

Домашние закатки

Что делать, чтобы сохранить урожай, а также кушать овощи и фрукты зимой? Правильно, сделать закатки. Причем в СССР закатывали практически все: овощи, фрукты, грибы, салаты, варенье и компоты. Такой способ популярен и сейчас, ведь потом отлично экономит время при приготовлении еды.

Домашняя еда

Сервисы доставки, конечно, никто не отменял и они отлично выручают в ситуациях, когда нету времени на готовку. Но что может быть лучше и вкуснее еды, приготовленной дома?

