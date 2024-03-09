Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
99
Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

Вместо мясного подлива к картофелю, каше или макаронам можно сделать грибную. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее. Любой гарнир с таким дополнением будет сытным.

Идея приготовления бюджетной грибной подливки из шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Вы справитесь максимум за 20 минут.

Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 450 г
  • лук – 2 шт.
  • сливки – 200 мл (10%)
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  • соль – 1/2 ч.л. (по вкусу)
  • травы – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1/2 ч.л.
  • горчица в зернах – 1 ч.л.
  • кусочек сливочного масла для жарки

Способ приготовления:

Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

1. На разогретую сковороду добавить кусочек сливочного масла и нарезанный лук. Перемешать.

Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

2. Шампиньоны нарезать пластинами.

Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

3. Положить их в сковороду.

4. Добавить специи: соль, черный перец, сухой чеснок, травы, горчицу в зернах.

Бюджетная грибная подлива из шампиньонов: к картофелю, макаронам и любой каше

5. Залить все сливками, перемешать и жарить на небольшом огне до испарения воды приблизительно 15-20 минут.

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