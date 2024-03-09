Вместо мясного подлива к картофелю, каше или макаронам можно сделать грибную. Это будет гораздо быстрее и бюджетнее. Любой гарнир с таким дополнением будет сытным.

Идея приготовления бюджетной грибной подливки из шампиньонов опубликована на странице фудблогера с ником zhuravlina_cooking в Instagram. Вы справитесь максимум за 20 минут.

Ингредиенты:

шампиньоны – 450 г

лук – 2 шт.

сливки – 200 мл (10%)

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соль – 1/2 ч.л. (по вкусу)

травы – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1/2 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

кусочек сливочного масла для жарки

Способ приготовления:

1. На разогретую сковороду добавить кусочек сливочного масла и нарезанный лук. Перемешать.

2. Шампиньоны нарезать пластинами.

3. Положить их в сковороду.

4. Добавить специи: соль, черный перец, сухой чеснок, травы, горчицу в зернах.

5. Залить все сливками, перемешать и жарить на небольшом огне до испарения воды приблизительно 15-20 минут.

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