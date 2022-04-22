Паска – главный символ светлого праздника Пасхи, который все христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. В этот день главными блюдами являются все виды пасок, а также яйца, мясные блюда, салаты. Готовить ее можно из разного теста и даже просто из творога.

Кулинар Алекс Якутов поделился рецептом очень вкусной и простой в приготовлении праздничной паски из минимального количества продуктов.

Ингредиенты для опары:

Молоко – 100 мл

Мука – 120 г

Дрожжи прессованные – 20 г

Ингредиенты для теста:

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Сахар – 70 г

Соль – 5 г

Яйца – 3 шт.​​​​​​​

Мука – 350 г

Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна)

Цукаты апельсинов – 50 г​​​​​​​

Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)

Масло или маргарин – 50 г

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте молоко, муку и дрожжи, оставьте на 2 часа.

2. Замешайте тугое тесто, перемешайте его до однородности, добавьте сливочное масло и еще раз примешайте тесто до эластичности.

3. В готовое тесто добавьте сухофрукты и цукаты, вымешайте и оставьте тесто еще на час.

4. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.

5. Готовое тесто разделите на две части, переложите в бумажные формы и снова дайте подойти, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.

6. После поставьте паски в духовку и выпекайте до готовности при 180 С.

Украсить паски можно любой глазурью, а также съедобным декором.

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