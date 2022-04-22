Бюджетная и вкусная паска из минимума продуктов: рецептом поделился Алекс Якутов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,0 т.
Рецепт паски

Паска – главный символ светлого праздника Пасхи, который все христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. В этот день главными блюдами являются все виды пасок, а также яйца, мясные блюда, салаты. Готовить ее можно из разного теста и даже просто из творога.

Кулинар Алекс Якутов поделился рецептом очень вкусной и простой в приготовлении праздничной паски из минимального количества продуктов.

Ингредиенты для опары:

  • Молоко – 100 мл

  • Мука – 120 г

Как сделать опару для паски

  • Дрожжи прессованные – 20 г

Ингредиенты для теста:

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  • Сахар – 70 г

Приготовление паски

  • Соль – 5 г

  • Яйца – 3 шт.​​​​​​​

Куриные яйца

  • Мука – 350 г

  • Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна)

Специи для теста

  • Цукаты апельсинов – 50 г​​​​​​​

Цедра апельсина

  • Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)

  • Масло или маргарин – 50 г

Способ приготовления:

1. Опара: смешайте молоко, муку и дрожжи, оставьте на 2 часа.

Приготовление опары

2. Замешайте тугое тесто, перемешайте его до однородности, добавьте сливочное масло и еще раз примешайте тесто до эластичности.

Домашняя паска

3. В готовое тесто добавьте сухофрукты и цукаты, вымешайте и оставьте тесто еще на час.

4. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.

Приготовление паски

5. Готовое тесто разделите на две части, переложите в бумажные формы и снова дайте подойти, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.

Рецепт вкусной паски

6. После поставьте паски в духовку и выпекайте до готовности при 180 С.

Украсить паски можно любой глазурью, а также съедобным декором.

Домашняя паска

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