Бюджетная и вкусная паска из минимума продуктов: рецептом поделился Алекс Якутов
Паска – главный символ светлого праздника Пасхи, который все христиане восточного обряда будут праздновать 24 апреля. В этот день главными блюдами являются все виды пасок, а также яйца, мясные блюда, салаты. Готовить ее можно из разного теста и даже просто из творога.
Кулинар Алекс Якутов поделился рецептом очень вкусной и простой в приготовлении праздничной паски из минимального количества продуктов.
Ингредиенты для опары:
Молоко – 100 мл
Мука – 120 г
Дрожжи прессованные – 20 г
Ингредиенты для теста:
Сахар – 70 г
Соль – 5 г
Яйца – 3 шт.
Мука – 350 г
Пряная смесь – 2 г (можно любые специи по вкусу: корица, гвоздика, анис, кардамон, можно взять смесь для глинтвейна)
Цукаты апельсинов – 50 г
Изюм – 90 г (цукаты и изюм можно заменить теми сухофруктами, которые у вас есть)
Масло или маргарин – 50 г
Способ приготовления:
1. Опара: смешайте молоко, муку и дрожжи, оставьте на 2 часа.
2. Замешайте тугое тесто, перемешайте его до однородности, добавьте сливочное масло и еще раз примешайте тесто до эластичности.
3. В готовое тесто добавьте сухофрукты и цукаты, вымешайте и оставьте тесто еще на час.
4. Затем делаем обминку и оставляем еще на час – подходить.
5. Готовое тесто разделите на две части, переложите в бумажные формы и снова дайте подойти, чтобы тесто увеличилось в 2 раза.
6. После поставьте паски в духовку и выпекайте до готовности при 180 С.
Украсить паски можно любой глазурью, а также съедобным декором.
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