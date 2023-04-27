Бюджетная намазка из сельди: как приготовить форшмак по-новому
Сельдь – это вкусная рыба для приготовления бюджетных намазок, в частности форшмака. Традиционно такую закуску дополняют яблоками и яйцами, иногда добавляют морковь и плавленый сыр.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт форшмака, который вы приготовите всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- сельдь – 190 г
- лук – 40 г
- яблоки – 45 г
- яйцо (вареное) – 1 шт
- масло сливочное – 40 г
- сахар – 1/2 ч. л.
- уксус – 1/2 ч. л.
Важно: для приготовления советуют использовать кисло-сладкий сорт яблок, а лук сорта шалот, ведь он более нежный и приятный на вкус.
Способ приготовления:
1. Яйца отварить, почистить и нарезать кубиками.
2. Яблоки почистить от сердцевины и порезать средними кубиками, порезать лук и селедку порционными кусками.
3. Все порезанные ингредиенты выложить в чашу блендера, также добавить сахар, уксус и сливочное масло комнатной температуры. Взбить все до однородной консистенции.
4. Готовый форшмак лучше подавать, смазав на кусок хлеба, а также дополнить сверху кольцами красного лука.
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