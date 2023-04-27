Бюджетная намазка из сельди: как приготовить форшмак по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Бюджетная намазка из сельди: как приготовить форшмак по-новому

Сельдь – это вкусная рыба для приготовления бюджетных намазок, в частности форшмака. Традиционно такую закуску дополняют яблоками и яйцами, иногда добавляют морковь и плавленый сыр.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт форшмака, который вы приготовите всего за 5 минут.

Рецепт форшмака

Ингредиенты:

  • сельдь – 190 г
  • лук – 40 г
  • яблоки – 45 г
  • яйцо (вареное) – 1 шт
  • масло сливочное – 40 г
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  • сахар – 1/2 ч. л.
  • уксус – 1/2 ч. л.

Важно: для приготовления советуют использовать кисло-сладкий сорт яблок, а лук сорта шалот, ведь он более нежный и приятный на вкус.

Способ приготовления:

1. Яйца отварить, почистить и нарезать кубиками.

Намазка из сельди

2. Яблоки почистить от сердцевины и порезать средними кубиками, порезать лук и селедку порционными кусками.

3. Все порезанные ингредиенты выложить в чашу блендера, также добавить сахар, уксус и сливочное масло комнатной температуры. Взбить все до однородной консистенции.

Форшмак из сельди, яблок и яиц

4. Готовый форшмак лучше подавать, смазав на кусок хлеба, а также дополнить сверху кольцами красного лука.

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