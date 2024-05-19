Бюджетная "Сладкая бабка" из макарон: десерт, о котором знают поколения

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная 'Сладкая бабка' из макарон: десерт, о котором знают поколения

Из обычных отварных макарон можно приготовить полноценный десерт. Это та самая "Сладкая бабка", которую часто дают деткам в садике. Блюдо достаточно сытное и очень бюджетное.

Идея приготовления "Сладкой бабки" из макарон опубликована на странице фудблогера Елены Шарко ( elenasharko_14 ) в Instagram. Если вы не очень любите молочную кашу – можете попытаться заменить ее таким блюдом.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

Ингредиенты:

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  • макароны – 400 г
  • молоко – 1 л
  • масло – 100 г
  • яйца – 8 шт.
  • ванильный сахар
  • лимон

Способ приготовления:

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

1. Отварить макароны, но не переварить.

2. Добавить масло и немного растительного масла.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

3. Добавить не горячее кипящее молоко, ванильный сахар, цедру лимона и яйца.

4. Замешать массу.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

5. Включить духовку при 180 градусах и нагреть со смазанной емкостью, в которой будет выпекаться блюдо.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

6. Вылить в горячую емкость смесь и выпекать 1 час 20 минут.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

7. Нарезать на кусочки, посыпать сахаром или полить любимым джемом.

Бюджетная ''Сладкая бабка'' из макарон: десерт, о котором знают поколения

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