Бюджетная "Сладкая бабка" из макарон: десерт, о котором знают поколения
Из обычных отварных макарон можно приготовить полноценный десерт. Это та самая "Сладкая бабка", которую часто дают деткам в садике. Блюдо достаточно сытное и очень бюджетное.
Идея приготовления "Сладкой бабки" из макарон опубликована на странице фудблогера Елены Шарко ( elenasharko_14 ) в Instagram. Если вы не очень любите молочную кашу – можете попытаться заменить ее таким блюдом.
Ингредиенты:
- макароны – 400 г
- молоко – 1 л
- масло – 100 г
- яйца – 8 шт.
- ванильный сахар
- лимон
Способ приготовления:
1. Отварить макароны, но не переварить.
2. Добавить масло и немного растительного масла.
3. Добавить не горячее кипящее молоко, ванильный сахар, цедру лимона и яйца.
4. Замешать массу.
5. Включить духовку при 180 градусах и нагреть со смазанной емкостью, в которой будет выпекаться блюдо.
6. Вылить в горячую емкость смесь и выпекать 1 час 20 минут.
7. Нарезать на кусочки, посыпать сахаром или полить любимым джемом.
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