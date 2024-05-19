Из обычных отварных макарон можно приготовить полноценный десерт. Это та самая "Сладкая бабка", которую часто дают деткам в садике. Блюдо достаточно сытное и очень бюджетное.

Идея приготовления "Сладкой бабки" из макарон опубликована на странице фудблогера Елены Шарко ( elenasharko_14 ) в Instagram. Если вы не очень любите молочную кашу – можете попытаться заменить ее таким блюдом.

Ингредиенты:

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макароны – 400 г

молоко – 1 л

масло – 100 г

яйца – 8 шт.

ванильный сахар

лимон

Способ приготовления:

1. Отварить макароны, но не переварить.

2. Добавить масло и немного растительного масла.

3. Добавить не горячее кипящее молоко, ванильный сахар, цедру лимона и яйца.

4. Замешать массу.

5. Включить духовку при 180 градусах и нагреть со смазанной емкостью, в которой будет выпекаться блюдо.

6. Вылить в горячую емкость смесь и выпекать 1 час 20 минут.

7. Нарезать на кусочки, посыпать сахаром или полить любимым джемом.

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