Бюджетная солянка из всего, что есть в холодильнике: рецепт блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Бюджетная солянка из всего, что есть в холодильнике: рецепт блюда для всей семьи

Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, которое готовят с колбасой, мясом, солеными огурцами, а также для еще более насыщенного и яркого вкуса кулинары советуют добавить лимон, оливки.

Домашняя солянка

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной мясной солянки с солеными огурцами, оливками и лимоном. 

Рецепт солянки
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Ингредиенты: 

  • бульон/или вода – 3-4 литра 
  • рассол из огурцов – 200-300 мл 
  • лук большой – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт.
  • соленые огурцы – 4-5 шт. 
  • колбасные изделия (разные) – 700-750 г
  • оливки без косточек – 1-2 б
  • томатная паста – 1-1,5 ст. л7 
  • лимон – 1 шт. 
  • лавровый лист, душистый перец, специи, зелень – по вкусу
  • масло – для жарки
  • сметана – для подачи

Способ приготовления: 

1. В кастрюле пожарьте лук с морковью до золотистости, добавьте мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарьте. 

Лук, морковь и колбаса

2. Добавьте туда же порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо), обжарьте, добавьте томатную пасту и немного еще пожарьте. 

Приготовление солянки

3. Влейте воду и проварите минут 20, добавьте рассол. Перемешайте, проварите, добавьте оливки, специи, зелень. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться.

Солянка с лимоном

Подавайте в горячем виде с кусочками лимона и сметаной!

Готовая солянка

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