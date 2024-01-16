Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, которое готовят с колбасой, мясом, солеными огурцами, а также для еще более насыщенного и яркого вкуса кулинары советуют добавить лимон, оливки.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной мясной солянки с солеными огурцами, оливками и лимоном.

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Ингредиенты:

бульон/или вода – 3-4 литра

рассол из огурцов – 200-300 мл

лук большой – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соленые огурцы – 4-5 шт.

колбасные изделия (разные) – 700-750 г

оливки без косточек – 1-2 б

томатная паста – 1-1,5 ст. л7

лимон – 1 шт.

лавровый лист, душистый перец, специи, зелень – по вкусу

масло – для жарки

сметана – для подачи

Способ приготовления:

1. В кастрюле пожарьте лук с морковью до золотистости, добавьте мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарьте.

2. Добавьте туда же порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо), обжарьте, добавьте томатную пасту и немного еще пожарьте.

3. Влейте воду и проварите минут 20, добавьте рассол. Перемешайте, проварите, добавьте оливки, специи, зелень. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться.

Подавайте в горячем виде с кусочками лимона и сметаной!

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