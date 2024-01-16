Бюджетная солянка из всего, что есть в холодильнике: рецепт блюда для всей семьи
Солянка – очень сытное и вкусное блюдо, которое готовят с колбасой, мясом, солеными огурцами, а также для еще более насыщенного и яркого вкуса кулинары советуют добавить лимон, оливки.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной мясной солянки с солеными огурцами, оливками и лимоном.
Ингредиенты:
- бульон/или вода – 3-4 литра
- рассол из огурцов – 200-300 мл
- лук большой – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соленые огурцы – 4-5 шт.
- колбасные изделия (разные) – 700-750 г
- оливки без косточек – 1-2 б
- томатная паста – 1-1,5 ст. л7
- лимон – 1 шт.
- лавровый лист, душистый перец, специи, зелень – по вкусу
- масло – для жарки
- сметана – для подачи
Способ приготовления:
1. В кастрюле пожарьте лук с морковью до золотистости, добавьте мелко покрошенные (или потертые на терке) огурцы и еще немного вместе пожарьте.
2. Добавьте туда же порезанные мясные изделия (колбаса, сосиски, охотничьи колбаски, колбаса копченая, вареная, отварное мясо), обжарьте, добавьте томатную пасту и немного еще пожарьте.
3. Влейте воду и проварите минут 20, добавьте рассол. Перемешайте, проварите, добавьте оливки, специи, зелень. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться.
Подавайте в горячем виде с кусочками лимона и сметаной!
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