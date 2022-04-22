Бюджетная, вкусная и низкокалорийная: как приготовить намазку из редиса на хлеб
Легкую, сезонную и вкусную намазку можно приготовить на основе редиса. Этот овощ удачно сочетается с зеленью, яйцами, твердым или плавленым сыром – проще говоря, со всеми ингредиентами, которые всегда найдутся дома. Саму же намазку можно намазывать на хлеб или завертывать в лаваш.
Фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весенней легкой намазки с редиской на хлеб.
Ингредиенты:
яйца – 3 шт
редис – 3-4 шт
лук зеленый – 1 пучок
петрушка – 1 пучок
йогурт натуральный/сметана – 2 ст. л.
майонез – 1.5 ст. л.
соль, перец
Способ приготовления:
1. Яйца предварительно отварить, очистить и нарезать кубиками.
2. Редис, лук, петрушку помыть и измельчить.
3. Смешать все подготовленные ингредиенты.
4. Заправить йогуртом и майонезом.
5. Добавить соль и перец.
6. Подавать с вкусным и свежим хлебом/булкой (особенно вкусно с чиабатой).
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