Бюджетная, вкусная и низкокалорийная: как приготовить намазку из редиса на хлеб

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
1,0 т.
Бюджетная, вкусная и низкокалорийная: как приготовить намазку из редиса на хлеб

Легкую, сезонную и вкусную намазку можно приготовить на основе редиса. Этот овощ удачно сочетается с зеленью, яйцами, твердым или плавленым сыром – проще говоря, со всеми ингредиентами, которые всегда найдутся дома. Саму же намазку можно намазывать на хлеб или завертывать в лаваш.

Фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весенней легкой намазки с редиской на хлеб.

Рецепт легкой намазки с редиской

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт

  • редис – 3-4 шт

  • лук зеленый – 1 пучок

  • петрушка – 1 пучок

Что приготовить из редиса
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  • йогурт натуральный/сметана – 2 ст. л.

  • майонез – 1.5 ст. л.

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить, очистить и нарезать кубиками.

Намазка на хлеб с редисом и яйцами

2. Редис, лук, петрушку помыть и измельчить.

3. Смешать все подготовленные ингредиенты.

Из чего приготовить низкокалорийную намазку на хлеб

4. Заправить йогуртом и майонезом.

5. Добавить соль и перец.

Салат с редиской

6. Подавать с вкусным и свежим хлебом/булкой (особенно вкусно с чиабатой).

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