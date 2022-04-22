Легкую, сезонную и вкусную намазку можно приготовить на основе редиса. Этот овощ удачно сочетается с зеленью, яйцами, твердым или плавленым сыром – проще говоря, со всеми ингредиентами, которые всегда найдутся дома. Саму же намазку можно намазывать на хлеб или завертывать в лаваш.

Фудблогер Надежда Оранская (nadia.oranska) на своей странице в Instagram поделилась рецептом весенней легкой намазки с редиской на хлеб.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

редис – 3-4 шт

лук зеленый – 1 пучок

петрушка – 1 пучок

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йогурт натуральный/сметана – 2 ст. л.

майонез – 1.5 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Яйца предварительно отварить, очистить и нарезать кубиками.

2. Редис, лук, петрушку помыть и измельчить.

3. Смешать все подготовленные ингредиенты.

4. Заправить йогуртом и майонезом.

5. Добавить соль и перец.

6. Подавать с вкусным и свежим хлебом/булкой (особенно вкусно с чиабатой).

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