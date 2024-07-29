Лаваш – один из самых бюджетных и простых продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, десертов и даже чипсов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с яйцами, твердым сыром, тунцом и свежими огурцами.

Ингредиенты:

лаваш

яйца 2 шт

сыр твердый

йогурт салатный

горчица

тунец

огурец 2 шт

Способ приготовления:

1. Лаваш замажьте йогуртом и горчицей, выложите огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.

2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки.

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