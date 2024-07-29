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Бюджетная закуска из лаваша, с сыром и свежими огурцами: готовится 5 минут
Лаваш – один из самых бюджетных и простых продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, десертов и даже чипсов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с яйцами, твердым сыром, тунцом и свежими огурцами.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца 2 шт
- сыр твердый
- йогурт салатный
- горчица
- тунец
- огурец 2 шт
Способ приготовления:
1. Лаваш замажьте йогуртом и горчицей, выложите огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.
2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки.
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