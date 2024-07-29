Бюджетная закуска из лаваша, с сыром и свежими огурцами: готовится 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бюджетная закуска из лаваша, с сыром и свежими огурцами: готовится 5 минут

Лаваш – один из самых бюджетных и простых продуктов, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, десертов и даже чипсов. 

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из лаваша, с яйцами, твердым сыром, тунцом и свежими огурцами. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • яйца 2 шт
  • сыр твердый 
  • йогурт салатный 
  • горчица
  • тунец 
  • огурец 2 шт

Способ приготовления: 

1. Лаваш замажьте йогуртом и горчицей, выложите огурец, яйцо натертое, сыр и тунец.

Приготовление закуски

2. Лаваш закрутите рулетиком и порежьте на кусочки. 

Готовая закуска

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