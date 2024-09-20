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Бюджетная закуска из сельди за 10 минут: понравится всем
Сельдь – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно есть в маринованном виде, а также готовить из нее закуски, намазки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с чили, луком, маслом и соком лимона.
Ингредиенты:
- Сельдь 1 шт (малосольная)
- Красный лук 1/2 шт
- Зеленый лук 2 ст.л
- Острый перец 1 шт
- Лавровый лист 1 шт
- Душистый 2 горошины
- Соль щепотка
- Семена кориандра 1/2 ч.л.
- Черный перец 1/3 ч.л.
- Оливковое масло 100 мл
- Сок лимона 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком, переложите в банку.
2. Порежьте перец, лук, зеленый лук и добавьте к сельди, в конце добавляем сок лимона и масло.
Уберите банку в холодильник минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!
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