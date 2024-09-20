Сельдь – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно есть в маринованном виде, а также готовить из нее закуски, намазки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с чили, луком, маслом и соком лимона.

Ингредиенты:

Сельдь 1 шт (малосольная)

Красный лук 1/2 шт

Зеленый лук 2 ст.л

Острый перец 1 шт

Лавровый лист 1 шт

Душистый 2 горошины

Соль щепотка

Семена кориандра 1/2 ч.л.

Черный перец 1/3 ч.л.

Оливковое масло 100 мл

Сок лимона 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком, переложите в банку.

2. Порежьте перец, лук, зеленый лук и добавьте к сельди, в конце добавляем сок лимона и масло.

Уберите банку в холодильник минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!

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