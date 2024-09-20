Бюджетная закуска из сельди за 10 минут: понравится всем

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Сельдь – очень вкусная и бюджетная рыба, которую можно есть в маринованном виде, а также готовить из нее закуски, намазки. 

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Вкусная закуска из сельди

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с чили, луком, маслом и соком лимона.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Сельдь 1 шт (малосольная)
  • Красный лук 1/2 шт
  • Зеленый лук 2 ст.л
  • Острый перец 1 шт
  • Лавровый лист 1 шт
  • Душистый 2 горошины
  • Соль щепотка
  • Семена кориандра 1/2 ч.л.
  • Черный перец 1/3 ч.л.
  • Оливковое масло 100 мл
  • Сок лимона 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарежьте средним кубиком, переложите в банку.

Филе сельди

2. Порежьте перец, лук, зеленый лук и добавьте к сельди, в конце добавляем сок лимона и масло.

Приготовление закуски

Уберите банку в холодильник минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки!

Готовая закуска

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