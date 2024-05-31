Если хотите приготовить вкусное домашнее шампанское, идеальным продуктом для этого будет бузина. Стоит отметить, что бузину мыть перед приготовление не нужно.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шампанского из соцветий бузины.

Ингредиенты:

вода 10 литров

соцветия бузины 20 (средних) штук

сахар 3 стакана (250 мл)

лимонная кислота 20 г

Способ приготовления:

1. Бузину не моем, а очищаем от вредителей, складываем в емкость и заливаем водой.

2. Добавляем сахар и лимонную кислоту, все перемешиваем до растворения, закрываем крышкой и ставим в теплое, темное место на 4-5 дней.

3. После этого процеживаем через сито и разливаем по бутылкам не доливая до края примерно на 4 пальца, выпускаем лишний воздух и закручиваем бутылки. Кладем их горизонтально в прохладное темное место на 2-3 месяца.

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