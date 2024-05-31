Бюджетное домашнее шампанское из бузины: как правильно приготовить
Если хотите приготовить вкусное домашнее шампанское, идеальным продуктом для этого будет бузина. Стоит отметить, что бузину мыть перед приготовление не нужно.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шампанского из соцветий бузины.
Ингредиенты:
- вода 10 литров
- соцветия бузины 20 (средних) штук
- сахар 3 стакана (250 мл)
- лимонная кислота 20 г
Способ приготовления:
1. Бузину не моем, а очищаем от вредителей, складываем в емкость и заливаем водой.
2. Добавляем сахар и лимонную кислоту, все перемешиваем до растворения, закрываем крышкой и ставим в теплое, темное место на 4-5 дней.
3. После этого процеживаем через сито и разливаем по бутылкам не доливая до края примерно на 4 пальца, выпускаем лишний воздух и закручиваем бутылки. Кладем их горизонтально в прохладное темное место на 2-3 месяца.
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