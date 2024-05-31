Бюджетное домашнее шампанское из бузины: как правильно приготовить

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Бюджетное домашнее шампанское из бузины: как правильно приготовить

Если хотите приготовить вкусное домашнее шампанское, идеальным продуктом для этого будет бузина. Стоит отметить, что бузину мыть перед приготовление не нужно. 

Как из бузины приготовить шампанское

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного шампанского из соцветий бузины. 

Рецепт шампанского

Ингредиенты: 

  • вода 10 литров
  • соцветия бузины 20 (средних) штук
  • сахар 3 стакана (250 мл)
  • лимонная кислота 20 г

Способ приготовления: 

1. Бузину не моем, а очищаем от вредителей, складываем в емкость и заливаем водой.

Ингредиенты для шампанского

2. Добавляем сахар и лимонную кислоту, все перемешиваем до растворения, закрываем крышкой и ставим в теплое, темное место на 4-5 дней.

Приготовление напитка

3. После этого процеживаем через сито и разливаем по бутылкам не доливая до края примерно на 4 пальца, выпускаем лишний воздух и закручиваем бутылки. Кладем их горизонтально в прохладное темное место на 2-3 месяца.

Готовый напиток

Также на OBOZ.UA сообщалось, как правильно хранить открытое шампанское в домашних условиях. 

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