Бюджетное постное печенье без масла и яиц: рецепт теста на воде

В этом году с 7 марта по 23 апреля христиане восточного обряда соблюдают Великий Пасхальный пост. В этот период верующим запрещается есть мясо, рыбу, яйца и молочную продукцию, а также сладости, содержащие некоторые из этих продуктов. Впрочем, из минимум ингредиентов, которые всегда есть дома, можно приготовить постное песочное печенье к чаю: без яиц, маргарина и сливочного масла.

Рецептом постного печенья поделилась фудблогер Ольга Якубовская (smm.yakubovska.olga) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

вода – 100 мл

масло – 90 мл

сахар – 70 г

мед – 50 г

мука – 220 г

сода – 0,5 ч. л.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Растворить сахар в воде.

2. Добавить масло, соду, гашенное уксусом, и разрыхлитель.

3. Добавить муку и замесить тесто. По желанию можно добавить орехи.

4. Сформировать печенье.

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5. Выпекать в духовке до готовности.

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