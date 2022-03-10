Бюджетное постное печенье без масла и яиц: рецепт теста на воде
В этом году с 7 марта по 23 апреля христиане восточного обряда соблюдают Великий Пасхальный пост. В этот период верующим запрещается есть мясо, рыбу, яйца и молочную продукцию, а также сладости, содержащие некоторые из этих продуктов. Впрочем, из минимум ингредиентов, которые всегда есть дома, можно приготовить постное песочное печенье к чаю: без яиц, маргарина и сливочного масла.
Рецептом постного печенья поделилась фудблогер Ольга Якубовская (smm.yakubovska.olga) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
вода – 100 мл
масло – 90 мл
сахар – 70 г
мед – 50 г
мука – 220 г
сода – 0,5 ч. л.
разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Растворить сахар в воде.
2. Добавить масло, соду, гашенное уксусом, и разрыхлитель.
3. Добавить муку и замесить тесто. По желанию можно добавить орехи.
4. Сформировать печенье.
5. Выпекать в духовке до готовности.
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