Бюджетное постное печенье без масла и яиц: рецепт теста на воде

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,8 т.
Бюджетное постное печенье без масла и яиц: рецепт теста на воде

В этом году с 7 марта по 23 апреля христиане восточного обряда соблюдают Великий Пасхальный пост. В этот период верующим запрещается есть мясо, рыбу, яйца и молочную продукцию, а также сладости, содержащие некоторые из этих продуктов. Впрочем, из минимум ингредиентов, которые всегда есть дома, можно приготовить постное песочное печенье к чаю: без яиц, маргарина и сливочного масла.

Рецептом постного печенья поделилась фудблогер Ольга Якубовская (smm.yakubovska.olga) на своей странице в Instagram.

Рецепт постного песочного печенья без яиц, сливочного масла и маргарина.

Ингредиенты:

  • вода – 100 мл

  • масло – 90 мл

  • сахар – 70 г

  • мед – 50 г

  • мука – 220 г

  • сода – 0,5 ч. л.

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Растворить сахар в воде.

2. Добавить масло, соду, гашенное уксусом, и разрыхлитель.

Рецепт бездрожжевого теста на воде для печенья

3. Добавить муку и замесить тесто. По желанию можно добавить орехи.

4. Сформировать печенье.

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Рецепт постного песочного печенья

5. Выпекать в духовке до готовности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить быстрые кексы к чаю.

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