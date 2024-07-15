Если у вас есть немного фарша и овощей – отличной идеей будет сделать рагу с фрикадельками. У вас получится полноценное сытное блюдо для обеда, не требующее длительного приготовления. К тому же, здесь есть всет компоненты, которые необходимы человеку в течение дня для нормального самочувствия.

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Идея приготовления рагу с фрикадельками для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Блюдо очень ароматное и сочное.

Ингредиенты для фрикаделек:

мясной фарш – 500 г

соль, перец, паприка

Ингредиенты для рагу:

картофель – 600 г

морковь – 250 г

лук – 200 г

горошек – 200 г

сладкий перец – 200 г

чеснок – 3-4 зубчика

томатная паста – 2 ст.л.

соль, перец, острый перец

вода – 1200 мл.

масло для жарки – 30 мл.

Способ приготовления:

1. Размешать между собой фарш, соль, перец, паприку.

2. Сделать небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше это делать влажными руками.

3. В большую кастрюлю влить масло и обжарить на ней фрикадельки по 3 минуты с обеих сторон.

4. Добавить рубленый лук, чеснок, морковь.

5. Перемешивая, жарить 5-6 минут.

6. Добавить картофель, перец, горошек, томат, соль, перец, паприку.

7. Все залить водой.

8. Довести до кипения и на среднем огне готовить около 30-35 минут, при закрытой крышке до готовности овощей.

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