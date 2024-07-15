Бюджетное рагу с фрикадельками для сытного обеда: подойдет любой фарш
Если у вас есть немного фарша и овощей – отличной идеей будет сделать рагу с фрикадельками. У вас получится полноценное сытное блюдо для обеда, не требующее длительного приготовления. К тому же, здесь есть всет компоненты, которые необходимы человеку в течение дня для нормального самочувствия.
Идея приготовления рагу с фрикадельками для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx fit) в Instagram. Блюдо очень ароматное и сочное.
Ингредиенты для фрикаделек:
- мясной фарш – 500 г
- соль, перец, паприка
Ингредиенты для рагу:
- картофель – 600 г
- морковь – 250 г
- лук – 200 г
- горошек – 200 г
- сладкий перец – 200 г
- чеснок – 3-4 зубчика
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец, острый перец
- вода – 1200 мл.
- масло для жарки – 30 мл.
Способ приготовления:
1. Размешать между собой фарш, соль, перец, паприку.
2. Сделать небольшие фрикадельки, размером с орех. Лучше это делать влажными руками.
3. В большую кастрюлю влить масло и обжарить на ней фрикадельки по 3 минуты с обеих сторон.
4. Добавить рубленый лук, чеснок, морковь.
5. Перемешивая, жарить 5-6 минут.
6. Добавить картофель, перец, горошек, томат, соль, перец, паприку.
7. Все залить водой.
8. Довести до кипения и на среднем огне готовить около 30-35 минут, при закрытой крышке до готовности овощей.
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