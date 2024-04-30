Бюджетные фаршированные яйца с необычной начинкой: рецепт закуски для пасхального стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Фаршированные яйца

Из куриных яиц можно приготовить очень много вкусных закусок, а также их добавляют практически во все салаты. Из сырых яиц получится безопасный и вкусный домашний майонез.

Как вкусно приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с твердым сыром, беконом и майонезом.

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • бекон – 3 шт.
  • лук – 1 шт.
  • яйца – 4-5 шт.
  • майонез – 2-3 ст. л.
  • соль, перец – по вкусу
  • твердый сыр – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца очистите, разрежьте пополам и достаньте желтки в отдельную посуду.

Яйца для блюда

2. К желтку добавьте майонез, соль, перец и жареный лук, перемешайте, переложите в кондитерский мешок или фаршируйте ложкой.

Желтки для начинки

3. Бекон обжарьте до золотистости, а сыр натрите и жарьте порционно до полного расплавления, оставьте на сковороде, чтобы он подсох.

Бекон для блюда

5. Яйца фаршируйте с помощью кондитерского мешка или просто ложкой выложите начинку. Сверху выложите немного бекона и сыр.

Фаршированные яйца

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