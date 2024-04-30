Фаршированные яйца

Из куриных яиц можно приготовить очень много вкусных закусок, а также их добавляют практически во все салаты. Из сырых яиц получится безопасный и вкусный домашний майонез.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с твердым сыром, беконом и майонезом.

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Ингредиенты:

бекон – 3 шт.

лук – 1 шт.

яйца – 4-5 шт.

майонез – 2-3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

твердый сыр – 30 г

Способ приготовления:

1. Яйца очистите, разрежьте пополам и достаньте желтки в отдельную посуду.

2. К желтку добавьте майонез, соль, перец и жареный лук, перемешайте, переложите в кондитерский мешок или фаршируйте ложкой.

3. Бекон обжарьте до золотистости, а сыр натрите и жарьте порционно до полного расплавления, оставьте на сковороде, чтобы он подсох.

5. Яйца фаршируйте с помощью кондитерского мешка или просто ложкой выложите начинку. Сверху выложите немного бекона и сыр.

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