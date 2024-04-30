Бюджетные фаршированные яйца с необычной начинкой: рецепт закуски для пасхального стола
Из куриных яиц можно приготовить очень много вкусных закусок, а также их добавляют практически во все салаты. Из сырых яиц получится безопасный и вкусный домашний майонез.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с твердым сыром, беконом и майонезом.
Ингредиенты:
- бекон – 3 шт.
- лук – 1 шт.
- яйца – 4-5 шт.
- майонез – 2-3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
- твердый сыр – 30 г
Способ приготовления:
1. Яйца очистите, разрежьте пополам и достаньте желтки в отдельную посуду.
2. К желтку добавьте майонез, соль, перец и жареный лук, перемешайте, переложите в кондитерский мешок или фаршируйте ложкой.
3. Бекон обжарьте до золотистости, а сыр натрите и жарьте порционно до полного расплавления, оставьте на сковороде, чтобы он подсох.
5. Яйца фаршируйте с помощью кондитерского мешка или просто ложкой выложите начинку. Сверху выложите немного бекона и сыр.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: