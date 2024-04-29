Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Горячие бутерброды

Горячие бутерброды на завтрак – это то, что нужно, когда совсем нет времени на приготовление. Они насытят организм и придадут ему силы до самого обеда.

Рецептом приготовления горячих бутербродов через несколько минут поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие бюджетные составляющие лучше всего подойдут для их приготовления.

Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут

Ингредиенты

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  • Батон – 13-14 ломтиков
  • Колбаса – 130 гр
  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Специи к картофелю – 1 ч.л.
  • Черный перец – 1/3 ч.л.
  • Яйца – 2 шт
  • Масло

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем вилкой в глубокой емкости.

2. Добавляем натертые на крупную терку картошку, морковь и молочную колбасу.

3. Лук мелко нарезаем и добавляем к другим ингредиентам.

Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут

4. Добавляем специи в картофель, соль, перец и муку. Все хорошо перемешиваем.

5. Выкладываем начинку на ломтики хлеба тонким слоем.

Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут

6. На раскаленную с маслом сковороду выкладываем хлеб начинкой вниз и обжариваем до готовности.

Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут

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