Горячие бутерброды на завтрак – это то, что нужно, когда совсем нет времени на приготовление. Они насытят организм и придадут ему силы до самого обеда.

Рецептом приготовления горячих бутербродов через несколько минут поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие бюджетные составляющие лучше всего подойдут для их приготовления.

Ингредиенты

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Батон – 13-14 ломтиков

Колбаса – 130 гр

Картофель – 2 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Мука – 2 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Специи к картофелю – 1 ч.л.

Черный перец – 1/3 ч.л.

Яйца – 2 шт

Масло

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем вилкой в глубокой емкости.

2. Добавляем натертые на крупную терку картошку, морковь и молочную колбасу.

3. Лук мелко нарезаем и добавляем к другим ингредиентам.

4. Добавляем специи в картофель, соль, перец и муку. Все хорошо перемешиваем.

5. Выкладываем начинку на ломтики хлеба тонким слоем.

6. На раскаленную с маслом сковороду выкладываем хлеб начинкой вниз и обжариваем до готовности.

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