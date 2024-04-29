Бюджетные горячие бутерброды: вкусный и питательный завтрак через несколько минут
Горячие бутерброды на завтрак – это то, что нужно, когда совсем нет времени на приготовление. Они насытят организм и придадут ему силы до самого обеда.
Рецептом приготовления горячих бутербродов через несколько минут поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking. В Instagram она рассказала, какие бюджетные составляющие лучше всего подойдут для их приготовления.
Ингредиенты
- Батон – 13-14 ломтиков
- Колбаса – 130 гр
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
- Специи к картофелю – 1 ч.л.
- Черный перец – 1/3 ч.л.
- Яйца – 2 шт
- Масло
Способ приготовления
1.Яйца взбиваем вилкой в глубокой емкости.
2. Добавляем натертые на крупную терку картошку, морковь и молочную колбасу.
3. Лук мелко нарезаем и добавляем к другим ингредиентам.
4. Добавляем специи в картофель, соль, перец и муку. Все хорошо перемешиваем.
5. Выкладываем начинку на ломтики хлеба тонким слоем.
6. На раскаленную с маслом сковороду выкладываем хлеб начинкой вниз и обжариваем до готовности.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты горячих бутербродов: