Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, твердым сыром, а также мясным фаршем, луком, чесноком и майонезом.

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных и очень простых в приготовлении горячих бутербродов.

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Ингредиенты:

булочки

колбаса

перец

майонез

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком колбасу, перец, добавьте майонез и тертый твердый сыр, специи и перемешайте.

2. Из булочек выберите серединку, выложите начинку и запекайте в духовке.

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