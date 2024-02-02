Бюджетные горячие бутерброды за 10 минут для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Горячие бутерброды

Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, твердым сыром, а также мясным фаршем, луком, чесноком и майонезом. 

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных и очень простых в приготовлении горячих бутербродов

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • булочки 
  • колбаса
  • перец 
  • майонез
  • твердый сыр

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком колбасу, перец, добавьте майонез и тертый твердый сыр, специи и перемешайте.

Начинка для бутербродов

2. Из булочек выберите серединку, выложите начинку и запекайте в духовке.

Готовые бутерброды

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