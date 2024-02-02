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Бюджетные горячие бутерброды за 10 минут для перекуса: рецепт сытного и быстрого блюда
Горячие бутерброды можно готовить с колбасой, твердым сыром, а также мясным фаршем, луком, чесноком и майонезом.
Кулинар Ксения поделилась в Instagram рецептом вкусных, сытных и очень простых в приготовлении горячих бутербродов.
Ингредиенты:
- булочки
- колбаса
- перец
- майонез
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком колбасу, перец, добавьте майонез и тертый твердый сыр, специи и перемешайте.
2. Из булочек выберите серединку, выложите начинку и запекайте в духовке.
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