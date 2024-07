Для того, чтобы приготовить вкусные и сочные котлеты, совсем не обязательно использовать мясо. Изделия будут значительно более питательными и диетическими, если сделать их из цуккини. Это получится не только вкусно, но бюджетно.

Идея приготовления сытных и бюджетных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Хотя в массу для жарки нет хлеба, распадаться изделия не будут.

Ингредиенты для котлет:

вареные яйца – 5 шт.

творог – 60 г.

цуккини – 1 шт.

морковь – 1 шт.

специи: перец, соль – по вкусу

яйцо – 1 шт.

сухари – 4-5 ст.л.

Ингредиенты для панировки:

мука

яйцо

сухари

Способ приготовления:

1. Вареные яйца хорошо размять.

2. Добавить натертый на мелкую терку сыр.

3. Добавить натертые и отжатые от влаги цуккини и морковь.

4. Добавить специи, сырое яйцо, сухари.

5. Вымешать до однородной массы.

6. Сформировать котлеты.

7. Панировать в такой последовательности: муку, взбитое яйцо, сухари и жарить на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.

