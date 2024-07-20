Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить
Для того, чтобы приготовить вкусные и сочные котлеты, совсем не обязательно использовать мясо. Изделия будут значительно более питательными и диетическими, если сделать их из цуккини. Это получится не только вкусно, но бюджетно.
Идея приготовления сытных и бюджетных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Хотя в массу для жарки нет хлеба, распадаться изделия не будут.
Ингредиенты для котлет:
- вареные яйца – 5 шт.
- творог – 60 г.
- цуккини – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- специи: перец, соль – по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- сухари – 4-5 ст.л.
Ингредиенты для панировки:
- мука
- яйцо
- сухари
Способ приготовления:
1. Вареные яйца хорошо размять.
2. Добавить натертый на мелкую терку сыр.
3. Добавить натертые и отжатые от влаги цуккини и морковь.
4. Добавить специи, сырое яйцо, сухари.
5. Вымешать до однородной массы.
6. Сформировать котлеты.
7. Панировать в такой последовательности: муку, взбитое яйцо, сухари и жарить на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.
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