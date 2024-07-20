Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

Для того, чтобы приготовить вкусные и сочные котлеты, совсем не обязательно использовать мясо. Изделия будут значительно более питательными и диетическими, если сделать их из цуккини. Это получится не только вкусно, но бюджетно.

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Идея приготовления сытных и бюджетных котлет без мяса опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Хотя в массу для жарки нет хлеба, распадаться изделия не будут.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

Ингредиенты для котлет:

  • вареные яйца – 5 шт.
  • творог – 60 г.
  • цуккини – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • специи: перец, соль – по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • сухари – 4-5 ст.л.

Ингредиенты для панировки:

  • мука
  • яйцо
  • сухари

Способ приготовления:

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

1. Вареные яйца хорошо размять.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

2. Добавить натертый на мелкую терку сыр.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

3. Добавить натертые и отжатые от влаги цуккини и морковь.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

4. Добавить специи, сырое яйцо, сухари.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

5. Вымешать до однородной массы.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

6. Сформировать котлеты.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

7. Панировать в такой последовательности: муку, взбитое яйцо, сухари и жарить на разогретой с маслом сковороде с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Бюджетные котлеты, для которых не понадобится мясо: из какого сезонного овоща приготовить

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