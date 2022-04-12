Именно капуста – это тот овощ, который хранит свои витамины круглый год. Плоды могут быть как молодыми, так и старыми – на пользу это не влияет. Этот продукт еще и очень универсальный, ведь из него можно приготовить много разнообразных блюд. Так что пока свежего урожая нет, а нужно приготовить полезное и бюджетное блюдо – смело выбирайте капусту.

Идея приготовления сытных котлет из капусты опубликована на странице recepti_ot_yulii в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 600 г

пшенная крупа – 5 ст.л

яйца – 2 шт

зелень укропа

лук – 1 шт

морковь небольшая – 1 шт

сливочное масло – 20 г

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мука – 3 ст.л

манка – 0,5 стакана

соль, перец

хмели-сунели – 1 ч.л

панировочные сухари

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Капусту отваривать 7 минут, воду слить и перекрутить через мясорубку.

2. Лук мелко порезать, морковь натереть. Эти овощи пассеровать на сливочном масле.

3. Добавить в капусту.

4. Крупу отваривать 5 минут, воду слить положить в капусту.

5. Добавить яйца, мелко изрубленную зелень, соль, перец приправы и манку.

6. Отлично перемешать и бросить на 15 минут.

7. Добавить муку, сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон в румяную корку.

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