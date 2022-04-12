Бюджетные котлеты из капусты: рецепт сытного и витаминного блюда
Именно капуста – это тот овощ, который хранит свои витамины круглый год. Плоды могут быть как молодыми, так и старыми – на пользу это не влияет. Этот продукт еще и очень универсальный, ведь из него можно приготовить много разнообразных блюд. Так что пока свежего урожая нет, а нужно приготовить полезное и бюджетное блюдо – смело выбирайте капусту.
Идея приготовления сытных котлет из капусты опубликована на странице recepti_ot_yulii в Instagram.
Ингредиенты:
капуста – 600 г
пшенная крупа – 5 ст.л
яйца – 2 шт
зелень укропа
лук – 1 шт
морковь небольшая – 1 шт
сливочное масло – 20 г
мука – 3 ст.л
манка – 0,5 стакана
соль, перец
хмели-сунели – 1 ч.л
панировочные сухари
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Капусту отваривать 7 минут, воду слить и перекрутить через мясорубку.
2. Лук мелко порезать, морковь натереть. Эти овощи пассеровать на сливочном масле.
3. Добавить в капусту.
4. Крупу отваривать 5 минут, воду слить положить в капусту.
5. Добавить яйца, мелко изрубленную зелень, соль, перец приправы и манку.
6. Отлично перемешать и бросить на 15 минут.
7. Добавить муку, сформировать котлеты, обвалять в панировочных сухарях и обжарить с двух сторон в румяную корку.
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