Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также отбивных, котлет и паштетов. Чтобы печень не горчила, ее нужно во-первых, хорошо промыть водой, а также залить молоком на некоторое время.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с морковью и специями.

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Ингредиенты:

Печень куриная – 350-400г

Яйцо – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сливочное масло

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

1. Переложите все ингредиенты в миску, перебейте блендером.

2. В конце добавьте 2 ст. л без горки муки, перемешайте.

3. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

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