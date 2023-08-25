Бюджетные котлеты из куриной печени для ужина: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт сочных печеночных котлет

Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также отбивных, котлет и паштетов. Чтобы печень не горчила, ее нужно во-первых, хорошо промыть водой, а также залить молоком на некоторое время. 

Рецепт котлет из печени

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с морковью и специями. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Печень куриная – 350-400г
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт. 
  • Мука – 2 ст. л.
  • Сливочное масло 
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:⠀

1. Переложите все ингредиенты в миску, перебейте блендером. 

Куриная печень

2. В конце добавьте 2 ст. л без горки муки, перемешайте. 

Приготовление котлет

3. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла. 

Готовые котлеты

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