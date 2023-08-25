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Бюджетные котлеты из куриной печени для ужина: готовятся 10 минут
Куриная печень – полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных закусок, а также отбивных, котлет и паштетов. Чтобы печень не горчила, ее нужно во-первых, хорошо промыть водой, а также залить молоком на некоторое время.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет из печени, с морковью и специями.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 350-400г
- Яйцо – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сливочное масло
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:⠀
1. Переложите все ингредиенты в миску, перебейте блендером.
2. В конце добавьте 2 ст. л без горки муки, перемешайте.
3. Обжарьте на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
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