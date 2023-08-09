Бюджетные оладьи из брокколи: полезный перекус за 15 минут
Брокколи – это полезный и питательный овощ, который можно не только отваривать, но и готовить из него другие блюда. Один из вариантов – оладьи. Они бюджетные, доступные, диетичные и идеально подойдут для легкого перекуса.
Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетных оладий из брокколи.
Ингредиенты:
- брокколи – 500 г
- яйца – 2 шт
- мука – 1-2 ст. л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно разделить брокколи на отдельные соцветия и отварить в кипящей воде примерно 3-4 минуты.
2. Отварную капусту переложить в ледяную воду, охладить, просушить и измельчить.
3. Отдельно смешать яйца с мукой, солью и перцем до однородной массы.
4. Добавить к тесту брокколи и снова перемешать.
5. Готовое тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить оладьи. Приятного аппетита!
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