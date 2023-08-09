Брокколи – это полезный и питательный овощ, который можно не только отваривать, но и готовить из него другие блюда. Один из вариантов – оладьи. Они бюджетные, доступные, диетичные и идеально подойдут для легкого перекуса.

Фудблогер Диана Кузина (dian_kuzina) на своей странице в Instagram поделилась рецептом бюджетных оладий из брокколи.

Ингредиенты:

брокколи – 500 г

яйца – 2 шт

мука – 1-2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала нужно разделить брокколи на отдельные соцветия и отварить в кипящей воде примерно 3-4 минуты.

Видео дня

2. Отварную капусту переложить в ледяную воду, охладить, просушить и измельчить.

3. Отдельно смешать яйца с мукой, солью и перцем до однородной массы.

4. Добавить к тесту брокколи и снова перемешать.

5. Готовое тесто выложить ложкой на сковороду и пожарить оладьи. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: