Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
3,3 т.
Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

Чтобы приготовить сытный и быстрый обед для всей семьи – можно объединить мясо и картошку. Из этих компонентов выходит очень быстрая запеканка. Для сочности также добавьте соус на основе томатов. Пока блюдо будет в духовке – вы сможете заниматься своими делами.

Идея приготовления картофельной запеканки с мясом в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Возьмите именно куриное мясо, чтобы блюдо было нежирным.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • филе куриное – 400 г.
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 500 г.
  • помидоры – 150 г.
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Ингредиенты для соуса:

  • сметана – 2 ст. л.
  • томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст. л.
  • вода – ½ стакана
  • соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.
  • сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

1. Нарезать мясо и овощи, выложить слоями на форму для запекания.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

2. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

3. Залить овощи.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

4. Накрыть фольгой, отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

5. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке

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