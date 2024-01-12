Чтобы приготовить сытный и быстрый обед для всей семьи – можно объединить мясо и картошку. Из этих компонентов выходит очень быстрая запеканка. Для сочности также добавьте соус на основе томатов. Пока блюдо будет в духовке – вы сможете заниматься своими делами.

Идея приготовления картофельной запеканки с мясом в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Возьмите именно куриное мясо, чтобы блюдо было нежирным.

Ингредиенты:

филе куриное – 400 г.

лук – 1 шт.

картофель – 500 г.

помидоры – 150 г.

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Ингредиенты для соуса:

сметана – 2 ст. л.

томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст. л.

вода – ½ стакана

соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Нарезать мясо и овощи, выложить слоями на форму для запекания.

2. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.

3. Залить овощи.

4. Накрыть фольгой, отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.

5. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.

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