Бюджетный и быстрый обед из мяса и картофеля: готовится в духовке
Чтобы приготовить сытный и быстрый обед для всей семьи – можно объединить мясо и картошку. Из этих компонентов выходит очень быстрая запеканка. Для сочности также добавьте соус на основе томатов. Пока блюдо будет в духовке – вы сможете заниматься своими делами.
Идея приготовления картофельной запеканки с мясом в духовке опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Возьмите именно куриное мясо, чтобы блюдо было нежирным.
Ингредиенты:
- филе куриное – 400 г.
- лук – 1 шт.
- картофель – 500 г.
- помидоры – 150 г.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 2 ст. л.
- томаты тертые (или томатная паста) – 1 ст. л.
- вода – ½ стакана
- соль, перец, орегано, прованские травы, базилик, чеснок – по вкусу.
- сыр твердый – 100 г.
Способ приготовления:
1. Нарезать мясо и овощи, выложить слоями на форму для запекания.
2. Для соуса смешать сметану, томаты, воду и специи.
3. Залить овощи.
4. Накрыть фольгой, отправить в духовку в час при температуре 180 градусов.
5. Посыпать тертым сыром, отправить в духовку еще на 5 минут.
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