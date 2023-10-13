Осень – идеальное время для приготовления сытных, вкусных и при этом овощных салатов. Одним из таких овощей является свекла. Из нее можно готовить закуски, соусы, салаты, среди которых особое место занимает "Шуба". Но, если вам проелся классический вариант этого блюда, можно просто добавить необычные ингредиенты в салат, например, соленые огурцы, яблоки.

Редакция FoodOboz делится рецептом оригинального салата, который соединяет в себе два – и "Шубу" и "Оливье". Рецепт блюда был опубликован на YouTube-канале "КУС-КУС".

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Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

картофель – 1 шт.

сельдь – 1 шт.

соленый огурец – 1 шт.

морковь – 1 шт.

кислое яблоко – 1 шт.

перепелиные и куриные яйца

Заправка:

желток – 1 шт.

горчица – 0,5 ч. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

несколько столовых ложек жирной сметаны

масло растительное

сок лимона

черный перец

Способ приготовления:

1. Овощи запеките, очистите и нарежьте кубиком.

2. Филе сельди также нарежьте мелким кубиком вместе с яблоком и соленым огурцом.

3. Куриные яйца порежьте произвольно.

4. Переложите все ингредиенты в миску.

5. Смешайте все ингредиенты для заправки, перебейте погружным блендером.

6. Заправьте салат соусом, украсьте перепелиными яйцами и можно есть!

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