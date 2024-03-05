Ингредиенты для такого обеда точно найдутся на вашей кухне. И приготовите ли вы его максимально быстро. Выложите компоненты в форму, поместите в духовку и пока все запекается – можно совершить еще много дел.

Идея приготовления запеченного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Мясо можно выбрать любое.

Ингредиенты:

мясо (можно любое)

картофель

соль, перец, сухой чеснок, паприка, соевый соус, смесь специй

твердый сыр

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Способ приготовления:

1. Картофель почистить, нарезать кружочками, посолить, поперчить, добавить немного чесночного масла.

2. Мясо немного отбить.

3. Для соуса смешать соль, перец, соевый соус, паприку, сухой чеснок, смесь специй для мяса.

4. Картофель выложить на противень, сверху мясо смазанное соусом с обеих сторон.

5. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

6. Через 30 минут снять фольгу, повысить температуру до 200 градусов.

7. Запечь до готовности картофеля.

8. Посыпать тертым сыром, оставить еще на 5-10 минут.

9. Вынуть.

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