Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

Ингредиенты для такого обеда точно найдутся на вашей кухне. И приготовите ли вы его максимально быстро. Выложите компоненты в форму, поместите в духовку и пока все запекается – можно совершить еще много дел.

Идея приготовления запеченного картофеля с мясом на обед опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Мясо можно выбрать любое.

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

Ингредиенты:

  • мясо (можно любое)
  • картофель
  • соль, перец, сухой чеснок, паприка, соевый соус, смесь специй
  • твердый сыр
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Способ приготовления:

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

1. Картофель почистить, нарезать кружочками, посолить, поперчить, добавить немного чесночного масла.

2. Мясо немного отбить.

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

3. Для соуса смешать соль, перец, соевый соус, паприку, сухой чеснок, смесь специй для мяса.

4. Картофель выложить на противень, сверху мясо смазанное соусом с обеих сторон.

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

5. Накрыть фольгой и отправить в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

6. Через 30 минут снять фольгу, повысить температуру до 200 градусов.

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

7. Запечь до готовности картофеля.

Бюджетный и сытный обед из мяса и картофеля: как приготовить

8. Посыпать тертым сыром, оставить еще на 5-10 минут.

9. Вынуть.

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