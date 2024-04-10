Бюджетный кулич на двести граммов молока: сколько яиц добавлять в тесто
Вкусный и пышную паску можно приготовить всего из полутора стакана молока, если воспользоваться следующим рецептом. Самое главное – добавлять в тесто только желтки, а также постепенно засыпать просеянную муку, чтобы не было комочков. Когда тесто подходит – в помещении не должно быть сквозняков.
Идея приготовления паски на полтора стакана молока опубликована на странице фудблогера Наталии с ником zephyr.cake.cv в Instagram. Не забудьте добавить изюм – так будет вкуснее.
Ингредиенты (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):
- молоко – 1,5 стакана (200 г)
- желтки – 6 шт.
- масло 82,5% – 300 г
- сахар – 1,5 стакана
- дрожжи – 60-70 г
- изюм – 200 г
- ваниль, цедра апельсина
- мука – 1 кг.
Способ приготовления опары:
1. В теплом вареном молоке размешать 0,5 стакана сахара, 60-70 г дрожжей и 0,5 кг муки. Накрыть и оставить в теплом месте без сквозняков в час. Опара готова.
2. К этой массе добавить 6 взбитых желтков и один стакан сахара.
3. Добавить 300 грамм очень мягкого масла, 200 грамм изюма, ваниль, цедру, апельсин и порциями добавить 0,5 кг муки.
4. Хорошо вымешивать 30 минут.
5. Когда тесто станет эластичным и не будет липнуть в руки – переложить в емкость, смазанную маслом и накрыть кухонным полотенцем.
6. Поставить в теплое место.
7. Когда тесто подойдет – принять его и переложить в формы на 1/3. Оставить в теплом месте.
8. После того, как тесто подошло, поставить его в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 45 минут. Лучше проверять деревянной шпажкой (до сухого). Если нужно через 30 минут прикрыть фольгой, чтобы не пригорело.
9. Когда паски готовы – вынуть из духовки и дать остыть.
10. Украсить по вкусу.
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