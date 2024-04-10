Вкусный и пышную паску можно приготовить всего из полутора стакана молока, если воспользоваться следующим рецептом. Самое главное – добавлять в тесто только желтки, а также постепенно засыпать просеянную муку, чтобы не было комочков. Когда тесто подходит – в помещении не должно быть сквозняков.

Идея приготовления паски на полтора стакана молока опубликована на странице фудблогера Наталии с ником zephyr.cake.cv в Instagram. Не забудьте добавить изюм – так будет вкуснее.

Ингредиенты (все ингредиенты должны быть комнатной температуры):

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молоко – 1,5 стакана (200 г)

желтки – 6 шт.

масло 82,5% – 300 г

сахар – 1,5 стакана

дрожжи – 60-70 г

изюм – 200 г

ваниль, цедра апельсина

мука – 1 кг.

Способ приготовления опары:

1. В теплом вареном молоке размешать 0,5 стакана сахара, 60-70 г дрожжей и 0,5 кг муки. Накрыть и оставить в теплом месте без сквозняков в час. Опара готова.

2. К этой массе добавить 6 взбитых желтков и один стакан сахара.

3. Добавить 300 грамм очень мягкого масла, 200 грамм изюма, ваниль, цедру, апельсин и порциями добавить 0,5 кг муки.

4. Хорошо вымешивать 30 минут.

5. Когда тесто станет эластичным и не будет липнуть в руки – переложить в емкость, смазанную маслом и накрыть кухонным полотенцем.

6. Поставить в теплое место.

7. Когда тесто подойдет – принять его и переложить в формы на 1/3. Оставить в теплом месте.

8. После того, как тесто подошло, поставить его в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 45 минут. Лучше проверять деревянной шпажкой (до сухого). Если нужно через 30 минут прикрыть фольгой, чтобы не пригорело.

9. Когда паски готовы – вынуть из духовки и дать остыть.

10. Украсить по вкусу.

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