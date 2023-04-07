Легкие салаты – лучший вариант вкусного блюда на кажды день и для праздничного стола. Лучше всего готовить их из сезонных овощей, так как именно они будут наиболее полезными. Для заправок лучше всего выбирать не майонез, а ароматные масла, йогурты.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, огурцов и вареных яиц.

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Ингредиенты:

листья салата – 1 пучок

болгарский перец – 1 шт.

копченное куриное филе – 250 г

вареные яйца – 3 шт.

огурцы – 1 шт.

майонез (или сметана/йогурт с горчицей) – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте листья салата.

2. Огурцы и перец порежьте брусочками.

3. Вареные яйца порежьте произвольно.

4. Филе также порежьте брусками.

4. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом или йогуртом, посолите, добавьте специи и перемешайте.

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