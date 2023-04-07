Бюджетный салат для пасхального стола из 5 ингредиентов: готовится 10 мин.

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
729
Рецепт салата

Легкие салаты – лучший вариант вкусного блюда на кажды день и для праздничного стола. Лучше всего готовить их из сезонных овощей, так как именно они будут наиболее полезными. Для заправок лучше всего выбирать не майонез, а ароматные масла, йогурты.

Легкий салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, огурцов и вареных яиц.

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • листья салата – 1 пучок
  • болгарский перец – 1 шт.
  • копченное куриное филе – 250 г
  • вареные яйца – 3 шт.
  • огурцы – 1 шт.
  • майонез (или сметана/йогурт с горчицей) – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте листья салата.

Листья салата

2. Огурцы и перец порежьте брусочками.

3. Вареные яйца порежьте произвольно.

Вареные яйца

4. Филе также порежьте брусками.

Куриное филе

4. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом или йогуртом, посолите, добавьте специи и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты