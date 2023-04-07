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Бюджетный салат для пасхального стола из 5 ингредиентов: готовится 10 мин.
Легкие салаты – лучший вариант вкусного блюда на кажды день и для праздничного стола. Лучше всего готовить их из сезонных овощей, так как именно они будут наиболее полезными. Для заправок лучше всего выбирать не майонез, а ароматные масла, йогурты.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из куриного филе, огурцов и вареных яиц.
Ингредиенты:
- листья салата – 1 пучок
- болгарский перец – 1 шт.
- копченное куриное филе – 250 г
- вареные яйца – 3 шт.
- огурцы – 1 шт.
- майонез (или сметана/йогурт с горчицей) – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте листья салата.
2. Огурцы и перец порежьте брусочками.
3. Вареные яйца порежьте произвольно.
4. Филе также порежьте брусками.
4. Переложите все ингредиенты в миску, заправьте майонезом или йогуртом, посолите, добавьте специи и перемешайте.
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