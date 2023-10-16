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Бюджетный салат "Ромашка" из 4 ингредиентов: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день
Свекла и морковь – не только очень полезные овощи, но и идеальные ингредиенты для приготовления вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются с другими овощами, зеленью, морепродуктами и мясом.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, оригинального салата из куриного филе, с сырой морковью и свеклой.
Ингредиенты:
- куриное филе (или мясо из бедра)
- сырая морковь
- сырая свекла
- кукуруза и картофель фри
- домашним майонез
- соль
Способ приготовления:
1. Отварите филе, порежьте кубиком. Свеклу и морковь натрите.
2. Смешайте все ингредиенты или соберите салат слоями.
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