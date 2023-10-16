Бюджетный салат "Ромашка" из 4 ингредиентов: рецепт блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Свекла и морковь – не только очень полезные овощи, но и идеальные ингредиенты для приготовления вкусных и легких салатов. Стоит отметить, что они идеально сочетаются с другими овощами, зеленью, морепродуктами и мясом. 

Салат из вареной свеклы

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного, оригинального салата из куриного филе, с сырой морковью и свеклой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе (или мясо из бедра)
  • сырая морковь
  • сырая свекла
  • кукуруза и картофель фри
  • домашним майонез
  • соль

Способ приготовления:

1. Отварите филе, порежьте кубиком. Свеклу и морковь натрите. 

Ингредиенты для салата

2. Смешайте все ингредиенты или соберите салат слоями. 

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