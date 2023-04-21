Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо из теста, с мясом. Готовить их можно не только из муки, но и из овощей. Идеальным овощем для приготовления будет кабачок.

Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом вкусных чебуреков из кабачков, с фаршем и специями.

Ингредиенты:

Кабачок – 400 г

Кефир – 100 мл

Фарш – 150 г

Мука – 7 ст. л.

Лук – 2 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйцо, кефир, специи, муку, сметану, перемешайте до однородности.

2. Лук обжарьте до золотистости. Добавьте в готовый фарш, перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой тесто, разровняйте ложкой, выложите сверху фарш, придайте форму чебурека и обжарьте с двух сторон.

Готовые чебуреки можно подавать со сметаной!

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