Чебуреки из кабачков с фаршем: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт чебуреков

Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо из теста, с мясом. Готовить их можно не только из муки, но и из овощей. Идеальным овощем для приготовления будет кабачок. 

Домашние чебуреки

Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом вкусных чебуреков из кабачков, с фаршем и специями. 

Ингредиенты:

  • Кабачок – 400 г
  • Кефир – 100 мл
  • Фарш – 150 г
  • Мука – 7 ст. л. 
  • Лук – 2 шт. 
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Сметана – 3 ст. л. 
  • Соль, перец – по вкусу 
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Способ приготовления:

1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйцо, кефир, специи, муку, сметану, перемешайте до однородности.

Тесто для блюда

2. Лук обжарьте до золотистости. Добавьте в готовый фарш, перемешайте.

Фарш с луком

3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой тесто, разровняйте ложкой, выложите сверху фарш, придайте форму чебурека и обжарьте с двух сторон. 

Сколько жарить чебуреки

Готовые чебуреки можно подавать со сметаной! 

Готовые чебуреки из кабачка

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