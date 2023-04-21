Чебуреки из кабачков с фаршем: делимся рецептом сытного блюда
Чебуреки – очень сытное и вкусное блюдо из теста, с мясом. Готовить их можно не только из муки, но и из овощей. Идеальным овощем для приготовления будет кабачок.
Кулинар Ольга Матвей поделилась YouTube-канале рецептом вкусных чебуреков из кабачков, с фаршем и специями.
Ингредиенты:
- Кабачок – 400 г
- Кефир – 100 мл
- Фарш – 150 г
- Мука – 7 ст. л.
- Лук – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Натрите кабачки, отожмите сок. Добавьте яйцо, кефир, специи, муку, сметану, перемешайте до однородности.
2. Лук обжарьте до золотистости. Добавьте в готовый фарш, перемешайте.
3. Разогрейте сковороду, выложите ложкой тесто, разровняйте ложкой, выложите сверху фарш, придайте форму чебурека и обжарьте с двух сторон.
Готовые чебуреки можно подавать со сметаной!
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