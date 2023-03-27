Чем категорически запрещено красить яйца на Пасху: этими красителями можно отравиться
Раньше, самым распространенным методом украшения яиц на Пасху было писанкарство. Кто не очень умел это делать – использовал разнообразные натуральные красители, которые имели яркий цвет и выделяли много сока. Сейчас все гораздо проще, ведь в магазинах можно приобрести порошковую пищевую краску. Но ее действие достаточно неоднозначное.
Редакция FoodOboz расскажет о тех красителях, от которых лучше отказаться. Ведь краска может попасть внутрь яйца или на руки, что очень опасно.
В чем вред искусственных красителей
Очень важно обращать внимание на состав красителей. Ведь даже если на пачке указано, что краситель пищевой, он все равно может быть вредным и содержать химикаты. Особенно если человек аллергик.
Ни в коем случае нельзя использовать красители, в которых есть следующие обозначения "Е":
1. Е-122 (красный краситель)
2. Е-102 (желтый краситель)
3. Е-104 (желто-зеленый)
4. Е-151 (синий и черный цвета).
Но есть и такие "Е", которые не несут вреда организму. К примеру, Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет).
Натуральные красители
Самыми распространенными натуральными красителями являются луковица, каркаде, чай. Цвет получается очень насыщенным и покрывает яйцо умеренно. Такая покраска значительно безопаснее. Но она не подходит в том случае, если у вас есть индивидуальная непереносимость компонентов.
Какие еще натуральные красители можно использовать:
- свекла
- рябину
- бузину
- кору плодовых деревьев (яблоки и груши)
- шпинат
- красная капуста
- шафран
Также, нужно помнить о том, что во время окрашивания яйца могут трескаться. В таком случае краситель точно попадет внутрь. И шкурку мы снимаем руками. Поэтому мысль о том, что "скорлупу же никто не ест" – ошибочная.
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