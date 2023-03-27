Раньше, самым распространенным методом украшения яиц на Пасху было писанкарство. Кто не очень умел это делать – использовал разнообразные натуральные красители, которые имели яркий цвет и выделяли много сока. Сейчас все гораздо проще, ведь в магазинах можно приобрести порошковую пищевую краску. Но ее действие достаточно неоднозначное.

Редакция FoodOboz расскажет о тех красителях, от которых лучше отказаться. Ведь краска может попасть внутрь яйца или на руки, что очень опасно.

В чем вред искусственных красителей

Очень важно обращать внимание на состав красителей. Ведь даже если на пачке указано, что краситель пищевой, он все равно может быть вредным и содержать химикаты. Особенно если человек аллергик.

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Ни в коем случае нельзя использовать красители, в которых есть следующие обозначения "Е":

1. Е-122 (красный краситель)

2. Е-102 (желтый краситель)

3. Е-104 (желто-зеленый)

4. Е-151 (синий и черный цвета).

Но есть и такие "Е", которые не несут вреда организму. К примеру, Е-140 (хлорофилл, зеленый цвет) или Е-160 (биксин, желтый цвет).

Натуральные красители

Самыми распространенными натуральными красителями являются луковица, каркаде, чай. Цвет получается очень насыщенным и покрывает яйцо умеренно. Такая покраска значительно безопаснее. Но она не подходит в том случае, если у вас есть индивидуальная непереносимость компонентов.

Какие еще натуральные красители можно использовать:

свекла

рябину

бузину

кору плодовых деревьев (яблоки и груши)

шпинат

красная капуста

шафран

Также, нужно помнить о том, что во время окрашивания яйца могут трескаться. В таком случае краситель точно попадет внутрь. И шкурку мы снимаем руками. Поэтому мысль о том, что "скорлупу же никто не ест" – ошибочная.

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