Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

Есть мясо в пост запрещено. Но такой продукт можно заменить. Конечно, это не будет идентичный вкус, но очень похожий. Питательность тоже почти одинаковая. Речь идет об обычной фасоли. Если совместить ее с овощами, томатным соусом и зеленью – получится очень сытное блюдо лобио, которое подают даже в ресторанах.

Идея приготовления постного лобио с фасолью опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Сверху не забудьте добавить измельченные грецкие орехи.

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

Ингредиенты:

  • фасоль – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук синий – 1 шт.
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  • чеснок – 3 зубчика
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • вода – 100-150 мл.
  • петрушка/укроп – по 2 веточки
  • грецкие орехи – горстка

Способ приготовления:

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

1. Фасоль замочить на несколько часов. Можно на ночь оставить.

2. Отварить до готовности.

3. Лук нарезать полукольцами.

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

4. Морковь натереть.

5. Жарить до золотистости лук, добавить морковь, мелко нарезанный чеснок, томатную пасту и перемешать.

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

6. Тушить до 5 минут и добавить воду.

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

7. Добавить отварную фасоль, соль, зелень.

8. Тушить 5-10 минут.

Чем можно заменить мясо во время поста: вариант очень сытного и питательного блюда

9. Посыпать обжаренными измельченными орешками.

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