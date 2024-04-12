Есть мясо в пост запрещено. Но такой продукт можно заменить. Конечно, это не будет идентичный вкус, но очень похожий. Питательность тоже почти одинаковая. Речь идет об обычной фасоли. Если совместить ее с овощами, томатным соусом и зеленью – получится очень сытное блюдо лобио, которое подают даже в ресторанах.

Идея приготовления постного лобио с фасолью опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Сверху не забудьте добавить измельченные грецкие орехи.

Ингредиенты:

фасоль – 500 г

морковь – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

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чеснок – 3 зубчика

томатная паста – 3 ст.л.

вода – 100-150 мл.

петрушка/укроп – по 2 веточки

грецкие орехи – горстка

Способ приготовления:

1. Фасоль замочить на несколько часов. Можно на ночь оставить.

2. Отварить до готовности.

3. Лук нарезать полукольцами.

4. Морковь натереть.

5. Жарить до золотистости лук, добавить морковь, мелко нарезанный чеснок, томатную пасту и перемешать.

6. Тушить до 5 минут и добавить воду.

7. Добавить отварную фасоль, соль, зелень.

8. Тушить 5-10 минут.

9. Посыпать обжаренными измельченными орешками.

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