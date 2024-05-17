Чем можно заменить привычное мясо в плове: блюдо приготовится гораздо быстрее
Традиционный плов готовится достаточно долго. Все потому, что в блюдо добавляют свинину, которой нужно много времени, чтобы стать мягкой. Будет гораздо быстрее, если добавить охотничьи колбаски.
Идея приготовления ленивого плова с охотничьими колбасками опубликована на странице фудблогера zefirka_recipes в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным.
Ингредиенты:
- рис пропаренный длиннозернистый – 1 стакан
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- колбаски охотничьи
- приправа к плову – 0,5 ст.л.
- соль, перец, чеснок, зелень
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Морковь порезать на полоски.
2. Обжарить на растительном масле.
3. Добавить измельченный лук.
4. Охотничьи колбаски порезать на маленькие кусочки.
5. Добавить к овощам, посолить, поперчить.
6. Рис хорошо промыть.
7. Выложить в сковороду.
8. Залить водой в пропорции 1:2 (в этом случае 2 стакана воды).
9. Добавить приправу в плов, соль, чеснок.
10. Закрыть крышкой и готовить на маленьком огне 20 минут, пока вся вода не выпарится. Перемешивать не нужно.
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