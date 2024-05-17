Традиционный плов готовится достаточно долго. Все потому, что в блюдо добавляют свинину, которой нужно много времени, чтобы стать мягкой. Будет гораздо быстрее, если добавить охотничьи колбаски.

Идея приготовления ленивого плова с охотничьими колбасками опубликована на странице фудблогера zefirka_recipes в Instagram. Блюдо получается достаточно сытным.

Ингредиенты:

рис пропаренный длиннозернистый – 1 стакан

морковь – 1 шт.

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лук – 1 шт.

колбаски охотничьи

приправа к плову – 0,5 ст.л.

соль, перец, чеснок, зелень

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Морковь порезать на полоски.

2. Обжарить на растительном масле.

3. Добавить измельченный лук.

4. Охотничьи колбаски порезать на маленькие кусочки.

5. Добавить к овощам, посолить, поперчить.

6. Рис хорошо промыть.

7. Выложить в сковороду.

8. Залить водой в пропорции 1:2 (в этом случае 2 стакана воды).

9. Добавить приправу в плов, соль, чеснок.

10. Закрыть крышкой и готовить на маленьком огне 20 минут, пока вся вода не выпарится. Перемешивать не нужно.

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