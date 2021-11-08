Чем начинить лаваш, чтобы он был полезный: идеями поделилась Светлана Фус

Если собрать все блюда из лаваша в одну книгу – она получится достаточно объемной, ведь это действительно универсальный продукт, с которым сочетается абсолютно все. Сразу возникает ассоциация с сытной шаурмой, в которой очень много разнообразных соусов, мяса и специй. Но существует много начинок для лаваша, которые могут быть вкусными и полезными, главное – выбрать правильные ингредиенты.

Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала различные варианты низкокалорийных начинок для лаваша на своей странице в Instagram.

Эксперт отмечает, что выбор начинки ограничивается только калорийностью. В остальном же, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.

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Нежирный сыр + зелень + чеснок.

Курица+листья салата+помидор+греческий йогурт+дижонская горчица. ⁣⁣⠀

Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока. ⁣⁣

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Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата+свежий огурец+помидор+болгарский перец.⁣⁣⠀

Сливочный творог (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока ⁣⁣⠀

Сыр+банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣⠀

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Для диетических начинок в лаваше идеально подойдут следующие ингредиенты:

вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣⠀

нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

йогурты без добавок;⁣⁣⠀

безжирный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы;⁣⁣⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень;⁣⁣⠀

морепродукты (в том числе морской коктейль); ⁣⁣⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⁣⁣⠀

хумус;⁣⁣⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок (немного);⁣⁣⠀

Специи и заправки

Для того, чтобы блюдо было диетическим, из специй эксперт советует использовать молотый черный перец и соль. В качестве заправки следует добавлять оливковое масло. Его использовать также для жарки лаваша.

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