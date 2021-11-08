Чем начинить лаваш, чтобы он был полезный: идеями поделилась Светлана Фус
Если собрать все блюда из лаваша в одну книгу – она получится достаточно объемной, ведь это действительно универсальный продукт, с которым сочетается абсолютно все. Сразу возникает ассоциация с сытной шаурмой, в которой очень много разнообразных соусов, мяса и специй. Но существует много начинок для лаваша, которые могут быть вкусными и полезными, главное – выбрать правильные ингредиенты.
Известный украинский диетолог Светлана Фус опубликовала различные варианты низкокалорийных начинок для лаваша на своей странице в Instagram.
Эксперт отмечает, что выбор начинки ограничивается только калорийностью. В остальном же, чем начинить лаваш, зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений.
Нежирный сыр + зелень + чеснок.
Курица+листья салата+помидор+греческий йогурт+дижонская горчица. ⠀
Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, + несколько капель лимонного сока.
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Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата+свежий огурец+помидор+болгарский перец.⠀
Сливочный творог (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока ⠀
Сыр+банан (в духовку на 5-10 минут)⠀
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Для диетических начинок в лаваше идеально подойдут следующие ингредиенты:
вареное куриное или индюшиное филе;⠀
нежирные твердые сыры;⠀
йогурты без добавок;⠀
безжирный творог;⠀
жареные грибы;⠀
овощи;⠀
любая зелень;⠀
морепродукты (в том числе морской коктейль); ⠀
рыба (особенно филе из нежирных сортов); ⠀
хумус;⠀
маринованный лук;⠀
чеснок (немного);⠀
Специи и заправки
Для того, чтобы блюдо было диетическим, из специй эксперт советует использовать молотый черный перец и соль. В качестве заправки следует добавлять оливковое масло. Его использовать также для жарки лаваша.
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