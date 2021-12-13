Чем нафаршировать фрикадельки: рецепт для сытного ужина
Если вы в поисках универсального блюда для ужина или застолья, то рецепт фрикаделек вам однозначно подойдет. С ними можно сварить вкуснейший суп, использовать как дополнение к гарниру, или приготовить в соусе и подавать как самостоятельное блюдо.
Немногие знают, но фрикадельки еще можно нафаршировать сыром, тем самым получить праздничный вариант блюда. Рецептом фаршированных фрикаделек с сыром поделилась фудблогер София Засадная. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
фарш – 500 г
моцарелла – 1 шт
соль – 1 ч. л.
гранулированный чеснок – 0,5 ч. л
кумин и звезда – 1 ч. л.
сушеный орегано – 0,5 ч. л
петрушка – 1 пучок
свежемолотый перец
Для соуса:
консервированные томаты – 400 г
томатная паста – 50 г
сушеное орегано – 1 ст. л.
сушеный базилик – 1 ст. л.
сушеная кинза\петрушка – 1 ч. л.
морковь – 1 шт
стебель сельдерея – 1 шт
красный винный уксус – 1 ч. л.
морская соль
свежемолотый перец
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 200 градусов и застелить противень пергаментом.
2. Порезать моцареллу на 12 равных кубиков.
3. Смешать все ингредиенты для фрикаделек, кроме моцареллы и полупорции петрушки. Получившуюся массу разделить на 12 частей.
4. Сформировать фрикадельки, завернув в каждый шарик кусок моцареллы.
5. Выложить фрикадельки на противень и выпекать в течение 15-18 минут.
6. Тем временем приготовить соус. Для этого разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Положить все ингредиенты для соуса и тушить в течение 20 минут. После чего измельчить массу блендером.
7. Соус вылить снова в сковороду, положить фрикадельки и тушить в течение 5-10 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: