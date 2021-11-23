Чем нафаршировать шампиньоны: от сыра до курицы

Обычно шампиньоны привыкли использовать в супах, салатах или пирогах. И хотя грибы выступают очень вкусным дополнением, их можно использовать и подавать в качестве основного блюда. Нафаршировав шампиньоны, можно получить необыкновенную вкусную закуску.

Идеями начинок для шампиньонов поделилась фудблогер Юлия Марковецкая. Опубликовано в Instagram.

Шампиньоны с сыром

Ингредиенты:

Сыр – 250 г

Сметана – 2 ст. л.

Зелень

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Отделить шапоки грибов от ножек.

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2. Ножки грибов измельчить ножом и натереть творог.

3. Добавить зелень, соль, перец и хорошо перемешать.

4. Выложить начинку в шапочки. Выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут.

5. Когда сыр начнет плавиться, выложить на каждый гриб сметану и снова поставить выпекаться, пока сметана не превратится в румяную корочку.

6. Перед подачей посыпать зеленью.

Шампиньоны с курицей

Ингредиенты:

Филе – 0,5 кг

Сыр фета – 60 г

Сыр моцарелла – 120 г

Сметана – 200 г

Мука – 1 ст. л.

Масло – 30 мл

Петрушка

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Отделить шапочки грибов от ножек.

2. Измельчить филе и обжаривать в течение 5 минут.

3. Ножки измельчить и добавить в курицу. Жарить еще 5 минут.

4. Смешать муку, сметану и вылить в курицу. Добавить соль и перец. Тушить до загустения. Охладить.

5. Фету натереть и измельчить петрушку. Смешать с курицей.

6. Выложить начинку в шапочки. Посыпать тертой моцареллой. Выпекать при температуре 180 градусов 17 минут.

7. Перед подачей посыпать петрушкой.

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