Чем нафаршировать шампиньоны: от сыра до курицы
Обычно шампиньоны привыкли использовать в супах, салатах или пирогах. И хотя грибы выступают очень вкусным дополнением, их можно использовать и подавать в качестве основного блюда. Нафаршировав шампиньоны, можно получить необыкновенную вкусную закуску.
Идеями начинок для шампиньонов поделилась фудблогер Юлия Марковецкая. Опубликовано в Instagram.
Шампиньоны с сыром
Ингредиенты:
Сыр – 250 г
Сметана – 2 ст. л.
Зелень
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Отделить шапоки грибов от ножек.
2. Ножки грибов измельчить ножом и натереть творог.
3. Добавить зелень, соль, перец и хорошо перемешать.
4. Выложить начинку в шапочки. Выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут.
5. Когда сыр начнет плавиться, выложить на каждый гриб сметану и снова поставить выпекаться, пока сметана не превратится в румяную корочку.
6. Перед подачей посыпать зеленью.
Шампиньоны с курицей
Ингредиенты:
Филе – 0,5 кг
Сыр фета – 60 г
Сыр моцарелла – 120 г
Сметана – 200 г
Мука – 1 ст. л.
Масло – 30 мл
Петрушка
Соль, перец
Способ приготовления:
1. Отделить шапочки грибов от ножек.
2. Измельчить филе и обжаривать в течение 5 минут.
3. Ножки измельчить и добавить в курицу. Жарить еще 5 минут.
4. Смешать муку, сметану и вылить в курицу. Добавить соль и перец. Тушить до загустения. Охладить.
5. Фету натереть и измельчить петрушку. Смешать с курицей.
6. Выложить начинку в шапочки. Посыпать тертой моцареллой. Выпекать при температуре 180 градусов 17 минут.
7. Перед подачей посыпать петрушкой.
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