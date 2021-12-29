Чем не стоит закусывать спиртные напитки: ответ эксперта

Часто, чтобы не пробовать алкоголь на голодный желудок, к нему покупают конфеты или всевозможные тортики. А кто-то, наоборот, предпочитает консервацию или фрукты. И вся эта еда сочетается с алкоголем совсем по-разному. Поэтому в том, чем лучше заедать алкоголь, нужно разобраться, ведь совсем скоро нас ждут множество новогодних застолий.

Винный блоггер, которая изучает алкоголь с 2015 года Юлия Кочубей на своей странице в Instagram рассказала, какую пищу лучше выбирать к спиртным напиткам, чтобы получить настоящее удовольствие.

Лучшим усилителем вкусов является соль. И в ситуации с алкоголем тоже. Поэтому любящие заедать алкоголь солеными огурцами, сыром или оливками – делает правильный выбор. Такая пища подходит и к пиву, и к вину, и к более крепким напиткам. Соль полностью раскрывает вкус алкоголя, ослабляет горечь и кислотность. Усиливает фруктовый характер вина и смягчает терпкость. Шоколадные десерты делают алкоголь приторным.

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Поэтому если вы решили пригубить по бокалу вина небольшой компанией и быстро нужно придумать какую-нибудь закуску, стоит приготовить простые канапе.

Идея от tasty_by_april опубликована на странице Instagram.

На шпажки наколоть следующие ингредиенты:

шпинат

маслина

брынза кубиками/ шарики моцареллы

помидор черри

Вариант канапе с тестом опубликован на странице kuznecova_pp в Instagram.

Способ приготовления :

1. Слоеное бездрожжевое тесто не раскатывая нарезатҗ на небольшие квадратики.

2. Смазать желтком.

3. Поместитҗ в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

4. Для начинки смешать творог, измельченный укроп и огурец.

5. По желанию можно добавить соль.

6. Разъединить тесто и осторожно заполнить начинкой.

7. Добавить оливку и соединить зубочисткой.

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