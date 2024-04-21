Чем покрасить яйца на Пасху, чтобы они были яркими и разноцветными: очень быстрая и бюджетная идея
Красивые разноцветные яйца на Пасху можно сделать с помощью обычных детских фломастеров. Не нужно будет разводить краску и беспокоиться об интенсивности окраски – все максимально просто и быстро. Яйца нужно использовать уже отварные.
О том, как покрасить яйца фломастерами, рассказала фудблогер с ником top_havchik_ на своей странице в Instagram. Процесс особенно понравится детям.
Как покрасить яйца без краски:
1. Возьмите обычные бумажные салфетки.
2. Нарисуйте много горизонтальных черточек на салфетках обычными детскими маркерами разных цветов.
3. Выложить отварное куриное яйцо.
4. Хорошо завернуть салфетку.
5. Смочить в емкость с водой.
6. Развернуть салфетки.
7. На яйцах получаются очень яркие разноцветные узоры.
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