Можно ли похудеть от ананаса и кому категорически нельзя его есть: Светлана Фус развеяла мифы

Ананас – один из самых вкусных фруктов, который лучше всего есть в свежем виде. Но стоит знать, что помимо полезных витаминов в нем много сахара, поэтому фруктом не стоит увлекаться людям с высоким уровнем сахара в крови, а также тем, у кого есть на него аллергия. Этот фрукт еще хорош тем, что его можно добавлять в разные салаты, пироги, делать из него смузи, а также запекать с мясом и рыбой мясом.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала, чем полезен ананас, кому его можно есть, а кому и почему лучше от фрукта отказаться.

Польза ананаса и сколько его можно съесть за день

"Я рекомендую употреблять его так как и другие фрукты – по 200-250 граммов в день. Стоит помнить, что это сладкий фрукт, который содержит на 100 г – 11-12 г простых углеводов. Поэтому злоупотреблять им не стоит, а особенно тем, кто следит за своим весом", – объясняет Фус.

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Почему ананас называют "жиросжигающим" и, правда ли, что он действительно влияет на похудение?

"В ананасе содержится энзим бромелаин, которому и приписывают "жиросжигающие" свойства. Это вещество содержится во всех частях ананаса: и в мякоти и в стебле, которые и являются сырьем для производства этого энзима. Бромелаин обладает противовоспалительным и противоотечным действием. Но эти его свойства можно получить только при систематическом его приеме и в определенных концентрациях. Съев кусочек банана вряд ли можно снять воспаление", – рассказала диетолог.

Кому нельзя есть ананас?

"От этого фрукта стоит отказаться частично и стоит быть осторожным людям, у которых есть проблемы с пищеварительной системой и склонностью к аллергии. Так как при употреблении ананаса происходит раздражение слизистых желудка из-за большого содержания органических кислот в продукте", – подытожила эксперт.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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